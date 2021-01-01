امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية .. التعليم تكشف الخريطة الزمنية

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امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية


كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل امتحانات طلاب النقل بالمرحلة الثانوية، موضحا أنها سوف تبدأ 14 يناير 2023.

وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الامتحانات يضعها المركز القومى للامتحانات، موضحا أن الأسئلة تشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85%، يتم الإجابة عليها من خلال التابلت، و15% أسئلة مقالية ورقية.

وحول موقف الطلاب الذين لم يستلموا التابلت، أكد أن مدير المدرسة يعرض على مدير الإدارة الطلاب الذين لم يستلموا التابلت، ومن لم يستلمه قبل 15 ديسمبر المقبل سيطبق عليه الامتحان ورقيًا.

المصدر: aleqaria

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