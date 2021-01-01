تحديث في فيسبوك وإنستجرام لحماية المراهقين من أي استغلال

تتخذ شركة ميتا Meta، المالكة لفيسبوك وإنستجرام، خطوات جديدة لتأمين إعدادات الخصوصية للمراهقين، بإجراء تغييرات على إعدادات الخصوصية الافتراضية لحسابات المراهقين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما تحد من قدرة البالغين "المشبوهين" على مراسلة المراهقين على إنستجرام و فيسبوك.
وتقول شركة ميتا إنها ستبدأ تلقائيًا في تغيير إعدادات الخصوصية الافتراضية على الحسابات الجديدة في فيسبوك التي أنشأها المراهقون الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
ونوهت إلى أنها تعمل على تطوير أدوات جديدة والمزيد من التوعية لوقف انتشار الصور الحميمة التي يتم إنشاؤها ذاتيًا عبر الإنترنت.
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