موبايلات شاومي الجديدة هي الأفضل

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تستعد شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية لإطلاق أحدث هواتفها الذكية الرائدة في شكل سلسلة Xiaomi 13 في الأسابيع المقبلة بأعلى المواصفات الموجودة في السوق حاليا.



فوفقا لموقع جيز مو شينا التقني، تم تسريب بعض التفاصيل الرئيسية حول سلسلة هواتف شاومي Xiaomi 13 الذكية القادمة عبر الإنترنت.



يدعي أحدث تقرير من المسرب الشهير Digital Chat Station أن جميع الطرز في سلسلة شاومي Mi 13 ستأتي مدعومة بأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8 Gen 2 والذي يتم بدقة تطوير 4 نانومتر.

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بالإضافة إلى ذلك ، يُقال أن جميع الهواتف الذكية من سلسلة شاومي Xiaomi 13 ستكون مجهزة بوحدة كاميرا من شركة Leica الرائدة في صناعة الكاميرات.وسيعمل هاتف شاومي Mi 13 بواسطة واجهة المستخدم المخصصة MIUI 14 المرتكزة على نظام التشغيل Android 13 الجديد.ويتم حاليًا اختبار واجهة المستخدم الجديدة هذه من قبل الشركة ، والتي يقال إنها تتمتع بتصميم جديد وخفة في الوزن.ووفقا للتسريبات السابقة ، من المتوقع أن يأتي هاتف شاومي Xiaomi 13 Pro مع مستشعر الكاميرا الأساسي نوع Sony IMX989 الذي استخدمته الشركة مع هاتفMi 12S Ultra.و يمكن أن يتميز طراز Pro بشاشة منحنية نوع OLED 2K E6 قياس 6.7 بوصة من صنع سامسونج.جدير بالذكر أن شركة شاومي لم تكشف بعد عن موعد إطلاق سلسلة Mi 13 ، لكنه من المتوقع أن تنطلق رسميا في أواخر شهر نوفمبر أو أوائل ديسمبر.