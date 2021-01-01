هاتف Red Magic 8 Pro أول هواتف الألعاب المميزة بمعالج Snapdragon 8 Gen 2



Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2

أشارت أحدث التسريبات إلى أن Red Magic 8 Pro هو الإصدار الأول من هواتف الألعاب التي تنطلق للأسواق بمعالج 8 Gen 2.



تستعد عدد من الشركات لإطلاق الإصدارات الأولى من هواتف الألعاب المميزة برقاقة Snapdragon 8 Gen 2 الجديدة، حيث تقدم شاومي قريباً هاتف Redmi K60 Gaming، كما تنطلق قريباً سلسلة Red Magic 8 إلى جانب سلسلة ASUS ROG 7، وسلسلة Black Shark 6.



ولقد أشارت التسريبات إلى أن هاتف Redmi K60 Gaming ينطلق بشكل رسمي في حدث يعقد في شهر فبراير من العام المقبل.

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بينما تشير التوقعات إلى أن سلسلة ROG 7 وسلسلة Black Shark 6 تنطلق بشكل رسمي في نهاية الربع الأول من عام 2023.أيضاً توضح أحدث التسريبات أن Red Magic 8 Pro قد يكون الإصدار الأول من هواتف الألعاب التي تنطلق للأسواق بمعالج Snapdragon 8 Gen 2.ولقد رصد هاتف Nubia بنموذج رقم NX729J في قاعدة بيانات TENAA في الصين، كما ظهر الهاتف في منصة Bluetooth SIG بعلامة Red Magic 8 Pro.وتنطلق غالباً الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية بعد شهر تقريباً من تسجيل الهواتف في منصة Bluetooth SIG، لذا قد يتم الإعلان عن Red Magic 8 Pro في شهر ديسمبر المقبل.يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Red Magic 8 Pro يأتي بمعدل تحديث أعلى، مع سعة أكبر للبطارية، ودعم لمعايير أعلى من تقنية الشحن السريع.