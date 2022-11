مواصفات الكاميرة في هاتف Realme 10 Pro Plus المرتقب

Realme 10 Pro Realme 10 Pro

إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة في هاتف Realme 10 Pro Plus القادم.



قدمت Realme للأسواق كلاً من هواتف Realme 10 وRealme 10 Pro، واليوم تستعد الشركة لإطلاق أعلى إصدار من السلسلة Realme 10 Pro Plus.



ولقد أوضحت التسريبات أن هاتف 10 Pro Plus يأتي بشاشة AMOLED بحواف منحنية، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف للأسواق العالمية قريباً، أيضاً أوضحت التسريبات التي نشرت على منصة Weibo تفاصيل إعدادات الكاميرة في الهاتف.

وتؤكد التسريبات على أن Realme 10 Pro Plus يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.أيضاً تشير التسريبات إلى أن المستشعر الرئيسي هو مستشعر HM6 من سامسونج، بينما يأتي مستشعر IMX355 بزوايا عرض واسعة، ومستشعر GC02 ثالث.يذكر أن التسريبات السابقة أوضحت أن هاتف Realme 10 Pro Plus يأتي بشاشة AMOLED بحواف منحنية بزاوية 61 درجة، والتي تتميز بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، وتعتيم 2160Hz PWM، كما يأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.من جانب أخر يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 1080، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 2.2.أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Realme UI 4.0، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W.