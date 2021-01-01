"ناسا" تجيب متى سيتمكن رواد الفضاء من العيش على القمر؟

تخطط إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لجعل رواد الفضاء يعيشون ويعملون على القمر لمدة تصل إلى شهرين، وذلك في غضون 10 سنوات.
وقال متحدث باسم "ناسا" إن برنامج مهمة "أرتيميس 1"، هو في الواقع "نقطة انطلاق نحو إرسال أطقم منتظمة إلى القمر، للبقاء لفترات أطول".
وتعمل الإدارة على تأسيس ما تسميه "معسكر قاعدة أرتيميس" فوق القمر، سيضم كابينة قمرية حديثة ومنزلا متنقلا، بما يسمح لرواد الفضاء بالبقاء لمدة تصل إلى شهرين.
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