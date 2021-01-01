"كوسموس": روسيا لم تقر بعد مشروع إنشاء محطتها الفضائية الوطنية

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أعلن المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة سيرغي كريكاليوف، أن الحكومة الروسية لم تقر بعد مشروع المحطة الفضائية الروسية الوطنية.



وقال في مقابلة مع قناة "مير" التلفزيونية الروسية:" نحن ندرس موضوع إنشاء المحطة الروسية، وسيتبيّن شكلها النهائي أثناء وضع مشروعها، ويجري الآن إعداد مكوّنات مشروع المحطة التصميمي ومظهرها الخارجي، إلا أن الحكومة لم تقر بعد مشروعها النهائي. ويمكن بحث تفاصيله تقنيا بعد إقرار المشروع في الحكومة".



فيما أشار الموظف الفضائي الروسي إلى أن أفكارا تقنية ناجحة تم تحقيقها عند إنشاء محطتي "ساليوت" و"مير" السوفيتيتيْن ستتم الاستفادة منها عند إنشاء المحطة الروسية الجديدة.

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وأوضح أن المحطة ستكون محطة متعددة الوحدات كما هو الأمر في محطة "مير" السوفيتية والمحطة الدولية، لكن وحداتها يمكن أن تستبدل مع مرور الوقت، ما سيؤدي إلى تغير مظهرها.وأعاد كريكاليوف إلى الأذهان أن مختبر "ناؤوكا" الروسي التحم بالمحطة الدولية بعد مرور 25 عاما منذ بدء استخدام المحطة. واستطرد قائلا إن استبدال الوحدات الفضائية ستكون الفكرة الرئيسية في تصميم المحطة الجديدة. وأضاف أن مدار المحطة الجديدة وميله سيتغّيران أيضا، مقارنة بالمحطة الفضائية الدولية ليشمل المدار الجديد أراضي روسيا كلها ومنطقة القطب الشمالي بصورة خاصة.