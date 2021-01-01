"كوسموس": روسيا لم تقر بعد مشروع إنشاء محطتها الفضائية الوطنية

آخر الأخبارعلم وتقنية › "كوسموس": روسيا لم تقر بعد مشروع إنشاء محطتها الفضائية الوطنية

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة سيرغي كريكاليوف، أن الحكومة الروسية لم تقر بعد مشروع المحطة الفضائية الروسية الوطنية.

وقال في مقابلة مع قناة "مير" التلفزيونية الروسية:" نحن ندرس موضوع إنشاء المحطة الروسية، وسيتبيّن شكلها النهائي أثناء وضع مشروعها، ويجري الآن إعداد مكوّنات مشروع المحطة التصميمي ومظهرها الخارجي، إلا أن الحكومة لم تقر بعد مشروعها النهائي. ويمكن بحث تفاصيله تقنيا بعد إقرار المشروع في الحكومة".

فيما أشار الموظف الفضائي الروسي إلى أن أفكارا تقنية ناجحة تم تحقيقها عند إنشاء محطتي "ساليوت" و"مير" السوفيتيتيْن ستتم الاستفادة منها عند إنشاء المحطة الروسية الجديدة.

وأوضح أن المحطة ستكون محطة متعددة الوحدات كما هو الأمر في محطة "مير" السوفيتية والمحطة الدولية، لكن وحداتها يمكن أن تستبدل مع مرور الوقت، ما سيؤدي إلى تغير مظهرها.

وأعاد كريكاليوف إلى الأذهان أن مختبر "ناؤوكا" الروسي التحم بالمحطة الدولية بعد مرور 25 عاما منذ بدء استخدام المحطة. واستطرد قائلا إن استبدال الوحدات الفضائية ستكون الفكرة الرئيسية في تصميم المحطة الجديدة. وأضاف أن مدار المحطة الجديدة وميله سيتغّيران أيضا، مقارنة بالمحطة الفضائية الدولية ليشمل المدار الجديد أراضي روسيا كلها ومنطقة القطب الشمالي بصورة خاصة.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "كوسموس": روسيا لم تقر بعد مشروع إنشاء محطتها الفضائية الوطنية

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
34231

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager