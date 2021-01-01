مهندسة في شركة جوجل هل محرك بحث جوجل يزداد سوءًا؟

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قالت ماريسا ماير مهندسة في شركة جوجل، إن Google شهدت انخفاضًا عامًا في جودة نتائج البحث الخاصة بها، لكنها أثارت فكرة أنها مجرد نافذة على الويب، مما يشير إلى أن الإنترنت بأكمله قد يزداد سوءًا.



أضافت: "ينتقد العديد من المستخدمين موقع Google على أنه يزداد سوءًا عند عرض نتائج البحث".



تناولت ماريسا ماير ، التي عملت في Google من 2009 إلى 2012 ، أهم شكوى من المستخدمين ( الشركة التي تختار الإعلانات على النتائج العضوية.

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اقرأ أيضا | جوجل تطرح ميزة جديدة على «جيميل»وأوضحت أن 80 في المائة من عمليات البحث لا تتضمن عناوين URL مدفوعة ، وتعتقد أن الإعلانات يمكن أن تزود المستخدمين بما يبحثون عنه بالضبط .كما أن Google لا تتجاهل هذا التراجع وتقوم بتكميل فهرسها المكون من تريليون صفحة ويب من خلال إظهار المحتوى المحدد للمستخدمين ، جنبًا إلى جنب مع توفير "مقتطفات" من النص مباشرة في النص - مما يلغي الحاجة إلى التمرير عبر صفحة بعد صفحة.يأتي أكثر من 80 بالمائة من شركة Alphabet's ، الشركة الأم لـ Google ، من الإعلانات على محرك البحث ، ويتم إجراء 85 بالمائة من جميع عمليات البحث عبر الإنترنت باستخدام Google.يوضح تقسيم هذه الحقائق بالأرقام سبب إغراق Google بالمحتوى المدفوع ، ولكن عرضها جميعًا في الجزء العلوي يكفي للتأثير على سلوكيات المستخدمين وكسب الشركة مبلغًا كبيرًا من المال مقابل كل نقرة.