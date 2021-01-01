يقدم الوكيل ميتسوبيشي إكليبس كروس 2023 في السوق المصري



ميتسوبيشي إكليبس كروس ميتسوبيشي إكليبس كروس

من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك أعلنت شركة دايموند موتورز باعتبارها وكيل لسيارات ميتسوبيشي في مصر عن تقديم موديل 2023 من سيارتها إكليبس كروس، وذلك بالأسعار التالية:



- فئة أولى بسعر 580 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 630 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر 670 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر 770 ألف جنيه.جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يتم تقديمه محليا بمحرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.أما بالنسبة لأهم التجهيزات المقدمة مع موديل 2023 من السيارة فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام مانع لإدارة المحرك لحماية السيارة من السرقة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مصابيح هالوجين أمامية.- مصابيح LED أمامية نهارية.- كاميرا خلفية.- نظام مساعد للسائق لصعود المرتفعات.- سبويلر خلفي.- ريموت لغلق وفتح أبواب السيارة عن بعد.- شاشة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- فرش داخلي من القماش.- تكييف هواء يدوي.- سنسور مطر.- بلوتوث.- فتحات تكييف خلفية.- دعم لأنظمة تشغيل السيارات من أبل وأندرويد.