في مصر أيام قليلة وتنطلق BMW رسميا مرة أخرى

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شهدت الأيام القليلة الماضية الإعلان بشكل رسمي عن عودة BMW مرة أخرى للسوق المصري، وذلك بعد أن تم إرسال دعوات للصحفيين في مصر لحضور المؤتمر الصحفي لإطلاق علامتي BMW وMINI التجاريتين في مصر مرة أخرى.



جدير بالذكر أن خلال الأسابيع القليلة الماضية تم إطلاق تصريح رسمي عن عودة العلامة الألمانية للسيارات مرة أخرى في مصر من السيد فهد الغانم رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات في الكويت، حيث شمل هذا التصريح الميعاد الرسمي لإطلاق سيارات الشركة الألمانية محليا وذلك في 29 نوفمبر من عام 2022 الجاري.



وذكر السيد فهد الغانم في ذلك التصريح أن شركة أولاد علي الغانم ستؤسس شركة جديدة مع عدد من رجال الأعمال المصريين ستكون الوكيل الجديد لشركة BMW الألمانية في مصر.

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ومن خلال الدعوات الصحفية تبين أن المؤتمر الصحفي سينطلق في تمام الساعة 11 صباحا يوم الثلاثاء 29 فبراير الجاري، وذلك من داخل فندق فورسيزونز القاهرة نايل بلازا.وسنوافيكم لاحقا على ElTawkeel.com بأي أنباء جديدة عن الإطلاق الجديد لسيارات BMW في مصر.