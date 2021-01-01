في مصر أيام قليلة وتنطلق BMW رسميا مرة أخرى

شهدت الأيام القليلة الماضية الإعلان بشكل رسمي عن عودة BMW مرة أخرى للسوق المصري، وذلك بعد أن تم إرسال دعوات للصحفيين في مصر لحضور المؤتمر الصحفي لإطلاق علامتي BMW وMINI التجاريتين في مصر مرة أخرى.
جدير بالذكر أن خلال الأسابيع القليلة الماضية تم إطلاق تصريح رسمي عن عودة العلامة الألمانية للسيارات مرة أخرى في مصر من السيد فهد الغانم رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات في الكويت، حيث شمل هذا التصريح الميعاد الرسمي لإطلاق سيارات الشركة الألمانية محليا وذلك في 29 نوفمبر من عام 2022 الجاري.
وذكر السيد فهد الغانم في ذلك التصريح أن شركة أولاد علي الغانم ستؤسس شركة جديدة مع عدد من رجال الأعمال المصريين ستكون الوكيل الجديد لشركة BMW الألمانية في مصر.
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