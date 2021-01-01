في مصر أيام قليلة وتنطلق BMW رسميا مرة أخرى

آخر الأخبارأخبار السيارات › في مصر أيام قليلة وتنطلق BMW رسميا مرة أخرى

صورة الخبر: BMW
BMW

شهدت الأيام القليلة الماضية الإعلان بشكل رسمي عن عودة BMW مرة أخرى للسوق المصري، وذلك بعد أن تم إرسال دعوات للصحفيين في مصر لحضور المؤتمر الصحفي لإطلاق علامتي BMW وMINI التجاريتين في مصر مرة أخرى.

جدير بالذكر أن خلال الأسابيع القليلة الماضية تم إطلاق تصريح رسمي عن عودة العلامة الألمانية للسيارات مرة أخرى في مصر من السيد فهد الغانم رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات في الكويت، حيث شمل هذا التصريح الميعاد الرسمي لإطلاق سيارات الشركة الألمانية محليا وذلك في 29 نوفمبر من عام 2022 الجاري.

وذكر السيد فهد الغانم في ذلك التصريح أن شركة أولاد علي الغانم ستؤسس شركة جديدة مع عدد من رجال الأعمال المصريين ستكون الوكيل الجديد لشركة BMW الألمانية في مصر.

ومن خلال الدعوات الصحفية تبين أن المؤتمر الصحفي سينطلق في تمام الساعة 11 صباحا يوم الثلاثاء 29 فبراير الجاري، وذلك من داخل فندق فورسيزونز القاهرة نايل بلازا.

وسنوافيكم لاحقا على ElTawkeel.com بأي أنباء جديدة عن الإطلاق الجديد لسيارات BMW في مصر.

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في مصر أيام قليلة وتنطلق BMW رسميا مرة أخرى

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26022

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager