«المواصفات والأسعار» كيف تُنافس كيا ريو 2022 في السعودية؟



كيا ريو 2022 كيا ريو 2022

طرحت شركة كيا العديد من الطرازات في السوق السعودي، وتأتي سيارة كيا ريو 2022 كواحدة من أفضل سيارات العلامة الكورية في المملكة، والتي نعطيكم نظرة شاملة حولها.



كيف تُنافس سيارة كيا ريو 2022 بالسعودية؟

بعد 21 عامًا من تقديم ريو لأول مرة في العالم، تأتي شركة كيا بواحدة من أفضل سيارات العلامة الكورية الجنوبية في المملكة العربية السعودية، وهي سيارة كيا ريو 2022، والتي حصلت على تحديثات عديدة في تصميمها، مع مزيد من التقنيات ومعاملات الأمان.



وتُقدَّم سيارة كيا ريو بفئتين مختلفتين هما “السيدان والهاتشباك”، والتي تتوفر في المملكة العربية السعودية بالنسختين، 4 أبواب و 5 أبواب، من خلال وكيلها الحصري في السعودية وكالة الجبر للسيارات، والتي تقدم خدمة ما قبل وبعد البيع لعملاء العلامة الكورية.

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لذا، نستعرض لكم في المربع نت، وخلال السطور الآتية، جولة شاملة حول كل ما تريد معرفته عن سيارة كيا ريو 2022 في السعودية، وكيف تنافس السيارة من خلال مواصفاتها وأسعارها مع أسطول السيارات المختلفة في السعودية؟.ماذا عن تصميم كيا ريو 2022 الخارجي؟أولاً، عن تصميم السيارة الخارجي، وعند النظرة الأولى حول سيارة كيا ريو 2022، نلاحظ أنها جاءت بتصميم عصري، حيث حصلت السيارة على شبك علوي نحيف مع شبك أكبر سفلي وهو ما يسمح بتبريد أفضل، كما يتوسطهما كلمة ريو في تصميم السيارة الأمامي.وحصلت السيارة الكورية على مصابيح أمامية مزدوجة قوية لتحسين الرؤية ليلًا، مع توفر مصابيح بتقنية LED نهارية، ويأتي هذا مع مظهر عام يحمل أنف النمر الذي يعبّر عن هوية كافة سيارات كيا.وجاءت المصابيح الأمامية الثنائية في ريو 2022 بتقنية هالوجين، بالإضافة إلى المرايا القابلة للطي كهربائيا، بجانب أن السيارة تأتي مع فتحة سقف، وترتكز على جنوط مقاس 17 بوصة.أما عن خلفية سيارة كيا ريو 2022، فإنها تأتي في كل من الهاتشباك والسيدان بمظهر عريض أكثر، مما يسمح بزيادة سعة حقيبة الأمتعة والمساحة الداخلية بشكل أكبر.هل جاءت كيا ريو بتصميم داخلي متطور؟أما عند دخول السيارة، تجد أن مقصورة كيا ريو 2022 جاءت مع لوحة قيادة جديدة بل وأكثر عصرية وانسيابية من ذي قبل، حيث تضم شاشة 7 بوصة في نظام الترفيه المعلوماتي، إضافة لوجود شاشة 3.5 بوصة لأنظمة المساعدة في القيادة.وفيما يتعلق بقُمرة القيادة في السيارة، فإنها تعطي الأولوية للمعلومات بحيث تحدُّ من التشتيت المرئي واليدوي، فضلًا عن لوحة العدادات التي تقدم بيانات القيادة، وفي حين تعمل شاشة العرض الوسطى على تسهيل الوصول إلى مجموعة من أزرار التحكم في وسائل الترفيه والراحة.وعن عجلة قيادة السيارة الكورية فتأتي قابلة للتعديل، مع توفر مقاعد من الجلد والعديد من أماكن التخزين، مع إمكانية طي الصف الثاني من المقاعد لزيادة سعة حقيبة الأمتعة.وحول تقنيات السيارة، تُقدم كيا عددًا من تقنيات عالم السيارات في طرازاتها، حيث أن سيارة كيا ريو 2022 تأتي مع أنظمة أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، لوصل الهواتف الذكية بالسيارة ودعم الأوامر الصوتية.كما تأتي السيارة مع وجود دعم لتطبيق My Car Zone، والذي يسمح بوضع حدود سرعة وأوقات استخدام محددة، مع تنبيه المستخدم في حالة تخطي أي منها.وحصلت السيارة الكورية على نظام تذكير أوتوماتيكي بمواعيد الصيانة والفحص، مع وجود مكيف أوتوماتيكي، ونظام أوتوماتيكي لإزالة الضباب عن الزجاج الأمامي، بالإضافة لتقنية الدخول بدون مفتاح.ماذا عن أبعاد سيارة كيا ريو ؟وفيما يتعلق بأبعاد سيارة كيا ريو 2022، فإنها جاءت متوفرة في المملكة العربية السعودية، كما هو في السطور التالية:يأتي الطول الإجمالي للسيارة 4,385 ممالعرض الاجمالي 1,725 ممالارتفاع الاجمالي 1,460 ممقاعد العجلات 2,580 مممداس العجلات (الأمامية) 1,512 مممداس العجلات (الخلفية) 1,517 ممالبروز (الأمامي) 830 ممالبروز (الخلفي) 975 ممحيّز الأقدام (في الأمام) 1,070 ممحيّز الأقدام (في الخلف) 850 ممحيّز الرأس (في الأمام) 987 ممحيّز الرأس (في الخلف) 950 ممحيّز الكتفين (في الأمام) 1,375 ممحيّز الكتفين (في الخلف) 1,355 ممكما يأتي أدنى حيز بين السيارة والأرض بـ 150 مم.كيف صُممت محركات سيارة كيا ريو ؟أما عن المحركات، فصُممت سيارة كيا ريو 2022 من السيدان والهاتشباك مع خيارين من المحركات، والتي جاءت مكونة من 4 اسطوانات، حيث يأتي الأول بسعة 1.4 لتر وبقوة 100 حصان مع 133 نيوتن.متر من عزم الدوران، بينما يأتي الثاني بسعة 1.6 لتر بقوة 123 حصان ومع 151 نيوتن.متر من عزم الدوران.هذا وتتوفر السيارة مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي ذو 6 سرعات، وعن استهلاك الوقود بحسب الهيئة العامة للمواصفات والجودة فإنها تستهلك في المتوسط 17.5 كم لكل لتر بنزين.ماذا عن الأمان وأنظمة السلامة في السيارة؟وحرص الصانع الكوري على تزويد سيارته بأنظمة الأمان والسلامة، حيث جاءت سيارة كيا ريو 2022 مع هيكل مكوناً بنسبة 50% من الفولاذ المتقدم عالي القوة، والذي يعمل بدوره على حماية الركاب داخل المقصورة عند الاصطدامات.ويأتي هذا فضلًا عن تحسين الديناميكية الهوائية، مع تحسين تلاصق الهيكل حتى يصبح ذو قدرة أكبر على التحمل مع تقليل الضوضاء بالداخلية.ويتواجد بسيارة ريو 8 مناطق تركيز ضغط، والتي تعمل على توزيع الصدمات بالغة القوة، وهو ما يهدف إلى حماية الهيكل الخارجي للركاب من كافة الإصابات.وحول أنظمة الأمان والسلامة، فإنها فتتضمن كل من مساعد تسلق المنحدرات، مثبت السرعة الأوتوماتيكي، نظام التثبيت الإلكتروني، مع نظام تنبيه الرجوع الخلفي، ومساعد منع الاصطدام الأمامي، بالإضافة إلى مكابح الطواريء الأوتوماتيكية، مع وجود 6 وسائد هوائية.