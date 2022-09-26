أسعار الذهب في مصر والسعودية والإمارات اليوم الثلاثاء بعد التراجع العالمي



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ثباتا في الساعات الأولى من بداية التعاملات عقب ارتفاع حققته أمس الإثنين بنحو 10 جنيهات لجرام الذهب عيار 21 الأكثر شهرة وتداولا.



بينما استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية والتى كانت أغلقت على التراجع، متأثرة بهبوط سعر الذهب في البورصة العالمية وخسارته متوسط 10 دولارات في جلسة أمس الإثنين أولى جلسات الأسبوع.



سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر



استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 عند 1486 جنيها، أما سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 1300 جنيه.

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وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 حوالي 1114جنيها، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 867 جنيها.سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصرسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، استقرارا على الارتفاع ليبلغ نحو 10400 جنيه، ذهب خام عيار 21 وزن 8 جرامات، بمحلات الصاغة والمجوهرات، وهذا السعر لا يشمل المصنعية والضريبة والدمغة.أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعوديةاستقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية على انخفاض أمس، وجاء سعر الذهب خلال التداولات بحوالي 209 ريالات.بينما لامس سعر الذهب عيار 22 اليوم عند مستوى 192 ريالا، كما تداول سعر جرام الذهب عيار 21 عند 183 ريالا.وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في السعودية نحو 157 ريالا، أما سعر الذهب عيار 14 سجل حوالي 122 ريالا.سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الإماراتاستقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في الإمارات على الانخفاض أيضا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 204 دراهم، بينما وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 إلى 187 درهما.أما سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في الإمارات فبلغ حوالي 179 درهما، كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 عند 153 درهما، بينما تداول سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 بنحو 119 درهما.