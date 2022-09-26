سعر الحديد فى مصر اليوم..



سعر الحديد سعر الحديد

استقرت أسعار حديد التسليح في السوق اليوم، وكان أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، قد صرح بأن صناعة الحديد في مصر تواجه منافسة شديدة من واردات الحديد الخارجية خاصة الحديد التركي والصيني.



وكانت أسعار حديد التسليح كالتالي

بلغ سعر حديد السويس تسليم أرض المصنع اطوال ولفائف 19550 جنيها للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.



وحديد التسليح في مصانع حديد عز تسليم أرض المصنع 19650 جنيها للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

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سعر حديد التسليح اليوم في السوق المحليةأما حديد المصريين تسليم أرض المصنع أطوال و لفائف 19550 جنيها للطن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررةوبلغ في بشاي 19600 جنيه مصري شامل14% ضريبة القيمة المضافة .أشار الزيني إلى أنه تم تقديم العديد من الطلبات لوزارة التجارة والصناعة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا، وتم تقديم العديد من الطلبات لوزارة الصناعة والتجارة بفرض رسم إغراق مؤقت على واردات الحديد من الصين وتركيا.أوضح أن مصر تنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وذلك بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.واستطرد قائلاً إن فرض الرسوم سينقذ الصناعة وسيحدث توازنا في السوق خاصة مع تراجع الطلب خلال الفترة الراهنة، محذرا من مساوئ فرض رسم علو الواردات من الحديد من الناحيه الأخرى، وهي خلق سوق احتكار يدفع الأسعار نحو الارتفاع بشكل أكبر.وفي ذات الوقت، شدد على أهميه تفعيل الرقابة عند فرض الرسوم لضمان منافسة عادلة بالسوق المحلية ولمراقبة الأسواق.