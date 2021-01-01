تكشف «وايمو» عن سيارة «ميني فان» ذاتية القيادة

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صورة الخبر: وايمو
وايمو

كشفت شركة وايمو Waymo التابعة لشركة جوجل الأم "ألفابت"، النقاب عن شاحنة صغيرة MINIVAN تعمل بالكهرباء بالكامل بدون عجلة قيادة أو دواسات أو مرايا تمثل رهانًا على مستقبل السيارات ذاتية القيادة.

تقدم شركة وايمو حاليًا شكلاً من أشكال خدمات robotaxi في ولايتين، أريزونا وكاليفورنيا .

تحتوي السيارة ذات المظهر الأنيق على أبواب منزلقة، ولكنها لا تحتوي على عجلات أو مرايا أو دواسات، في الداخل ، توجد ثلاث شاشات تعمل باللمس - حيث يمكن للركاب تشغيل الموسيقى أو اختيار وجهة - وتكفي لخمسة أشخاص.

حصلت الشركة على موافقة النشر الكامل لسيارات الأجرة بدون سائق في كاليفورنيا

كانت الشركة في السابق تقوم بتشغيل الخدمة بدون سائق في وسط مدينة فينيكس فقط .

تمتلك الشركة حاليًا أكثر من 700 مركبة في أسطولها، والذي يتضمن مزيجًا من سيارات جاكوار I-Pace EVs و Chrysler Pacifica Hybrid minivans بالإضافة إلى شاحنات الفئة 8.

تقع معظم هذه المركبات في أريزونا وكاليفورنيا وتكساس - وتستخدم في الاختبارات والعمليات التجارية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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