تلتقط مركبة أوريون الفضائية صورة سيلفي وهي تستعد للمرور خلف القمر

آخر الأخبارعلم وتقنية › تلتقط مركبة أوريون الفضائية صورة سيلفي وهي تستعد للمرور خلف القمر

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إلتقطت مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا صورة سيلفي رائعة ، قبل الاقتراب الأول من القمر اليوم.

تُظهر الصورة عالية الدقة ، التي تم التقاطها يوم الجمعة الماضي ، وحدة الطاقم ذات الشكل المخروطي أفقيًا أثناء قيامها برحلتها إلى القمر .

التقط Orion الصورة الذاتية باستخدام كاميرا مثبتة على جناح المركبة أثناء فحص خارجي روتيني للمركبة الفضائية في اليوم الثالث من مهمة Artemis I.

نشرت وكالة ناسا الصورة على تويتر مع التعليق التالي: "بعد الوصول إلى القمر ، التقطت المركبة الفضائية NASA_Orion هذه الصورة الشخصية أثناء الطيران في الفضاء.

قالت "مهمة Artemis I تعدنا لجلب رواد فضاء إلى القمر."

بعد إطلاق Orion يوم الأربعاء الماضي ، من المقرر أن تبدأ Orion أول رحلة طيران على سطح القمر اليوم في الساعة 7:44 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:44 بتوقيت جرينتش) ، مع أقرب نهج لها مقرر في الساعة 7:57 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:57 بتوقيت جرينتش).

في هذا الوقت ، ستمر المركبة الفضائية غير المأهولة بحوالي 80 ميلاً (129 كم) فوق سطح القمر ، وفقًا لوكالة ناسا.
يتوقع المهندسون أن يفقدوا الاتصال بالمركبة الفضائية كما هو الحال خلف القمر لمدة 34 دقيقة تقريبًا من الساعة 07:26 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:26 بتوقيت جرينتش).

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تلتقط مركبة أوريون الفضائية صورة سيلفي وهي تستعد للمرور خلف القمر

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
6270

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager