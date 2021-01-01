تلتقط مركبة أوريون الفضائية صورة سيلفي وهي تستعد للمرور خلف القمر



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

إلتقطت مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا صورة سيلفي رائعة ، قبل الاقتراب الأول من القمر اليوم.



تُظهر الصورة عالية الدقة ، التي تم التقاطها يوم الجمعة الماضي ، وحدة الطاقم ذات الشكل المخروطي أفقيًا أثناء قيامها برحلتها إلى القمر .



التقط Orion الصورة الذاتية باستخدام كاميرا مثبتة على جناح المركبة أثناء فحص خارجي روتيني للمركبة الفضائية في اليوم الثالث من مهمة Artemis I.

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نشرت وكالة ناسا الصورة على تويتر مع التعليق التالي: "بعد الوصول إلى القمر ، التقطت المركبة الفضائية NASA_Orion هذه الصورة الشخصية أثناء الطيران في الفضاء.قالت "مهمة Artemis I تعدنا لجلب رواد فضاء إلى القمر."بعد إطلاق Orion يوم الأربعاء الماضي ، من المقرر أن تبدأ Orion أول رحلة طيران على سطح القمر اليوم في الساعة 7:44 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:44 بتوقيت جرينتش) ، مع أقرب نهج لها مقرر في الساعة 7:57 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:57 بتوقيت جرينتش).في هذا الوقت ، ستمر المركبة الفضائية غير المأهولة بحوالي 80 ميلاً (129 كم) فوق سطح القمر ، وفقًا لوكالة ناسا.يتوقع المهندسون أن يفقدوا الاتصال بالمركبة الفضائية كما هو الحال خلف القمر لمدة 34 دقيقة تقريبًا من الساعة 07:26 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12:26 بتوقيت جرينتش).