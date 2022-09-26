أسعار الدواجن اليوم 22 نوفمبر



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن، اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر، حالة إنخفاض في السوق المحلية وذلك نظراً للإفراج مؤخراً عن كميات من مكونات الأعلاف خلال الفترة الماضية.



وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 33 إلى 34 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك حوالي 37 جنيها حسب المنطقة، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 44 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 47 جنيها.



كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 45 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 48 جنيه للكيلو حسب المنطقة.

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ومن جانبه قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء في مصر لارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل عالمياً خاصة وأنه يتم استيراد حوالي 70% من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأعلاف في حين أن ما يتم إنتاجه محليا حوالي 30% من المستلزمات .وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد أي دجاج مستورد حاليًا بالأسواق، لافتاً إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه.