5 نصائح تدريبية لتربية كلب يُحسن التصرف..لمحبي الكلاب..



الكلاب الكلاب

إذا كنت تعشق كلبك حقًا ، لكن نباحه المفرط ومضغه المدمر والقفز المفرط يقودك إلى الجنون ، فلا تقلق ، فأنت لست وحدك، حيث لا يمتلك كل شخص الموارد اللازمة لتدريب حيواناتهم الأليفة بشكل احترافي ، ولكن لحسن الحظ ، هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها في المنزل لإنجاز المهمة.



فيما يلي خمس نصائح لتدريب الكلب على حسن التصرف.



لا تصرخ على كلبك

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إذا صرخت على كلبك ، فإنك تخاطر بإتلاف الرابطة الثمينة التي تربطك به، حيث تتناغم الكلاب بشكل كبير مع البشر ، لذا فإن زيادة نبرة صوتك يمكن أن تضغط عليهم وتجعلهم أكثر قلقًا.ومن المفارقات أن الصراخ يمكن أن يكون له تأثير معاكس، ويمكن أن يفهم كلبك أن النباح على ما يرام لأنك تنبح أيضًا.كن حازما مع كلبكلتعليم كلبك الأخلاق الحميدة ، عليك أن تكون حازمًا، حيث تحتاج الكلاب إلى قائد المجموعة ، وإذا رأوا أنك سهل للغاية ومرن جدًا معهم ، فلن يكون لديهم الدافع الكافي للتصرف بشكل أفضل، لذلك من المهم إنشاء السلطة، واستخدم صوتًا صارمًا إذا كنت تحاول توبيخهم ، لكن لا تصرخ.عاقب كلبك بشكل مناسبفي المرة التالية التي يدفعك فيها نباح كلبك الصاخب إلى حافة الهاوية ، ضعهم ببساطة في زنزانتهم أو اصطحبهم إلى مكان ممل بالنسبة لهم.اجعلهم يبقون هناك لمدة 2-3 دقائق ، ولكن ليس أكثر من ذلك، وفي كل مرة يسيئون التصرف ، عاقبهم بإنزالهم في نفس المكان، وسيساعدهم هذا على فهم أن السلوك السيئ يؤدي إلى العقاب.تثقيف ومكافأة الكلب الخاص بكإذا توقف كلبك عن مضغ حذائك عندما قلت له "لا" ، فقد حان الوقت للعلاج، وإذا هدأ كلبك بعد عقابته ، فإنه يستحق المكافأة.إذا تعلموا استخدام نونية الأطفال في المكان الصحيح ، فاحرصي على تربيتهم، وفقط تذكر أن تكافئ الأفعال الإيجابية على الفور. بهذه الطريقة سيربطون السلوك الجيد بالمكافأة.كن متسقًا مع حدودكإذا قمت بتوبيخ كلبك بالأمس بسبب نباحه غير الضروري واليوم تركته يهرب ، أو إذا كنت صارمًا في بعض الأيام ولكن ليس في الأيام الأخرى ، فقد يصبح كلبك مرتبكًا بشأن الحدود التي يجب أن يحترمها، وقد لا يتعلمون تصحيح سلوكهم، والمفتاح هو أن تظل متسقًا مع حدودك .