تصميم لمدينة عملاقة تطفو على الماء

آخر الأخباراخبار منوعة › تصميم لمدينة عملاقة تطفو على الماء

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يأمل فريق من المصممين الإيطاليين ببناء مدينة متحركة تطفو فوق الماء على شكل سلحفاة، قادرة على استيعاب 60 ألف شخص.

ونشرت شركة "لازاريني ديزاين ستوديو" تصميما للمدينة العائمة "بانجيوس"، والتي يبلغ طولها 550 مترا وعرضها 609 أمتار، وستضم فنادق ومراكز تسوق وحدائق وحتى مطارا صغيرا.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن القائمين على المشروع، فإن العمل عليه قد يبدأ في 2023، وسيستغرق 8 سنوات لاستكمال تشييده.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة البناء الإجمالية للمشروع 8 مليارات دولار، علما أن بناءه سيتطلب رصيفا بمساحة 2000 قدم مربع.

وستحصل المدينة على الطاقة من مجموعة كبيرة من الخلايا الشمسية، والتي ستؤمن أيضا تشغيل 9 محركات كهربائية بقوة 16800 حصان، لدفعها بسرعة تصل إلى 5 عقد أثناء رحلاتها.

واشتق اسم المدينة "بانجيوس" من "بانجيا"، وهي شبه قارة عملاقة كانت موجودة قبل 200 مليون إلى 335 مليون سنة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تصميم لمدينة عملاقة تطفو على الماء

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
91882

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager