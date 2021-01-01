تصميم لمدينة عملاقة تطفو على الماء

يأمل فريق من المصممين الإيطاليين ببناء مدينة متحركة تطفو فوق الماء على شكل سلحفاة، قادرة على استيعاب 60 ألف شخص.
ونشرت شركة "لازاريني ديزاين ستوديو" تصميما للمدينة العائمة "بانجيوس"، والتي يبلغ طولها 550 مترا وعرضها 609 أمتار، وستضم فنادق ومراكز تسوق وحدائق وحتى مطارا صغيرا.
وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن القائمين على المشروع، فإن العمل عليه قد يبدأ في 2023، وسيستغرق 8 سنوات لاستكمال تشييده.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!