المركز القومى للامتحانات .. يحدد مواصفات امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى

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امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى

حدد المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات امتحان مادة اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، كما أعلن الضوابط العامة لوضع أسئلة الامتحان كالتالى:-

- توزيع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطالب.
- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – العام الدراسى".

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن أن تكون مقروءة "حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور والهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- أن تكون أسئلة الامتحان واضحة فى صياغتها اللغوية.

المصدر: youm7

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