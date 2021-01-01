دمج اللون الأحمر والرمادى موضة تعود لمنزل راقٍ

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دمج اللون الأحمر والرمادى

الأحمر والرمادي من الألوان المفضلة لدى العديد من الشخصيات فهم من أكثر الألوان التي تتمثل في الشياكة والأناقة لذا يمكن أن نقوم بدمج اللونين ويمكن أن نقوم باستخدامهم في ديكورات البيت بطريقة سهلة، لا يقتصر على غرف المعيشة فقط ولكنه يمكن استخدامه في الحمام ايضًا لذا نتناول خلال هذا القرير أفكار للديكور المنزلي من اللونين الأحمر والرمادي وفقًا لما جاء في موقع" digsdigs

يمكنكِ اختيار العديد من درجات من اللون الأحمر والرمادي المختلفة الأحمر الناري إلى درجات ألوان الجواهر العميقة، وأيضًا يمكنكِ أن تختاري اللون الرمادي في عمل العديد من الظلال مع إضافة اللون الأحمر لإبراز المساحة، ويمكنكِ أن تختاري المزيد من اللون الرمادي الفاتح المريح ويمكنكِ دمجه باللون الأحمر عن طريق الديكورات الملوسة مثل الوسائد والسجاد والستائر أو ربما المصابيح والأثاث على حسب الغرفة.

وأيضًا يعرف عن الأحمر والرمادي أنه من أكثر الألوان التي يمكن استخدامها مع العديد من الألوان الأخرى مثل الأسود والأبيض والأصفر والأزرق الداكن.

المصدر: موقع" digsdigs

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