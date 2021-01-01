اعرفى الفرق بين صلصة المكرونة والخضار والبيتزا‎‎



الصلصة الصلصة

على الرغم أن الطماطم هي المكون الأساسي في تحضير الصلصة سواء للمكرونة أو الخضروات أو البيتزا، إلا أن هناك فرق في التحضير بينهم، فلكل وصفة طعام طريقة مختلفة لعمل الصلصة من ناحية الطهي، والمكونات التي تستخدم في كل واحدة من هذه الوصفات، لذا يستعرض اليوم السابع بعض النصائح والحيل عندما تكون في مأزق وتحتارين بين أنواع الصلصات الخاصة لتحضير طبق شهي وهو الفرق الرئيسي بين صلصة الطماطم للمكرونة والخضروات إنها تطهى جيدا قبل الاستخدام أما صلصة البيتزا فهي عبارة عن صلصة طماطم غير مطبوخة، وتطهى أثناء طهي البيتزا في الفرن أو على الفحم، واليك طريقة عمل كل نوع صلصة وفقا لموقع "webstaurantstore":

صلصة المكرونة

يتم طهي صلصة المكرونة قبل التقديم و تحتوي أيضًا على توابل، وتتميز في الغالب بنكهة قوية من الثوم المحمص الطازج وليس البودرة، تتبل الصلصة حسب الرغبة فهناك من يتبلها بالملح والفلفل الأسود فقط، وهناك من يضيف إليها نكهات الأعشاب كالريحان والروزماري، وهذه الإضافات حسب المذاق المفضل لمتناولها، وتضاف للمكرونة وهي تشبه شوربة الكريمة من حيث السُمك، وسط الكثافة بين صلصة البيتزا وصلصة الخضار.



صلصلة البيتزا

تُصنع صلصة البيتزا عادةً من صلصة الطماطم العادية أو الطماطم المهروسة ومعجون الطماطم، مما يجعلها أكثر كثافة، تمنع الصلصة السميكة العجين من أن يصبح رطبًا جدًا أثناء طهي البيتزا، كما أنه يتميز بمجموعة متنوعة من التوابل مثل الريحان والزعتر والتوابل الايطاليه والملح والثوم البودرة والبصل البودرة، وذلك للحصول على نكهة أشهى، ثم تُدهن صلصة البيتزا في طبقة رقيقة فوق عجينة البيتزا وتُطهى في نفس الوقت مع العجين والإضافات من لحوم وخضراوات لتجمع كل النكهات معًا.





صلصة الخضروات

يتم طهيها أيضا قبل إعداد الخضار، وذلك بتحميل البصل وأحيانا بصل ممزوج بالثوم حسب نوع الخضار، إضافة مكعب من المرق، ونتركها على النار حتى تتخلص من الماء نهائيا ثم يضاف إليها الماء والمرق السائل حسب الحاجة والرغبة.

