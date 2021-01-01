حاجات مهمة لازم تعرفيها عن شريك حياتك المحتمل



شريك حياتك المحتمل شريك حياتك المحتمل

تحقيق التوافق النفسي مع شريك الحياة من أهم متطلبات السعادة والتفاهم وخاصة في مرحلة الخطوبة، والتي تعد من أهم المراحل في التعرف على شخصية شريك الحياة، لذا هناك بعض الصفات المهمة الواجب معرفتها والتي نستطيع من خلالها التواصل والفهم الجيد لشخصية الطرف الآخر، لذا نستعرض خلال السطور التالية مع دكتورة ريهام عبد الرحمن الباحثة في الإرشاد النفسي واستشاري العلاقات الأسرية، النقاط الهامة التي تجعلكِ تتعرفين على شخصية شريك حياتك المحتمل بسهولة.



تقييم الذات

لن نستطيع التكيف وبناء علاقة ناجحة مع الطرف الآخر إلا من خلال معرفة القيم الشخصية والمبادئ التي يؤمن بها الإنسان، فاسألي نفسك ما هي قيمك واتجاهاتك في الحياة وما هي نقاط الضعف في شخصيتك وكيف تتغلبين عليها.



الصورة المثالية

كلا منا يرغب في الحصول على شريك الحياة المثالي وحتى تكوني واقعية أكثر فعليك القيام بتحديد الصفات الإيجابية التي ينبغي أن يتصف بها شريك الحياة، وأيضا الصفات السلبية التي تستطيعين التكيف معها بالإضافة للصفات السلبية التي لا تستطيعين التكيف معها؛ وذلك حتى تكوني أكثر وعيا بذاتك وبشريك الحياة.

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الأهدافحتى نتعرف على شخصية شريك الحياة فينبغي علينا التعرف على أهدافه من الزواج، هل يهدف لتحقيق الاستقرار الأسري وبناء علاقة إيجابية مع شريك الحياة، أم ينظر للزواج على أنه واجهة اجتماعية فقط، هل لديه الاستعداد لمشاركتك طموحك وأحلامك في الحياة وغيرها من الأمور التي يجب أن تعرفيها قبل إتمام الزواج.تحمل المسئوليةمن أهم الأمور التي يجب أن يتحلى بها شريك الحياة هي تحمل المسئولية، فهل هو مسئول في أسرته من حيث احترامه لهم والتزامه بكل ما يتعلق بالحياة الزوجية من مسئوليات، بالإضافة لامتلاكه لمهارات العطاء والإيجابية في التعامل مع الآخرين.السواء النفسيمن محددات السواء النفسي في شخصية الطرف الآخر هي قدرته على تحفيزك والوقوف بجانبك ومساندتك في وقت الأزمات، بالإضافة لتشجيعك على تحقيق الأهداف والمضي قدما، ورفع تقديرك لذاتك.الصراحة والوضوحمن أهم متطلبات أي علاقة ناجحة هو وجود عنصر الصراحة والثقة في الطرف الآخر؛ وبالتالي فهناك بعض القواعد التي يجب الاتفاق عليها، مثل حدود الإنفاق بين الزوجين وهل ستساهمين معه في الانفاق على الاسرة، أيضا يجب الاتفاق على العمل بعد الزواج؛ وحدود تدخل الأهل في الحياة الزوجية؛ وذلك حتى تكون الأمور واضحة للطرفين