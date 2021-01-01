حاجات مهمة لازم تعرفيها عن شريك حياتك المحتمل

تحقيق التوافق النفسي مع شريك الحياة من أهم متطلبات السعادة والتفاهم وخاصة في مرحلة الخطوبة، والتي تعد من أهم المراحل في التعرف على شخصية شريك الحياة، لذا هناك بعض الصفات المهمة الواجب معرفتها والتي نستطيع من خلالها التواصل والفهم الجيد لشخصية الطرف الآخر، لذا نستعرض خلال السطور التالية مع دكتورة ريهام عبد الرحمن الباحثة في الإرشاد النفسي واستشاري العلاقات الأسرية، النقاط الهامة التي تجعلكِ تتعرفين على شخصية شريك حياتك المحتمل بسهولة.
تقييم الذات
لن نستطيع التكيف وبناء علاقة ناجحة مع الطرف الآخر إلا من خلال معرفة القيم الشخصية والمبادئ التي يؤمن بها الإنسان، فاسألي نفسك ما هي قيمك واتجاهاتك في الحياة وما هي نقاط الضعف في شخصيتك وكيف تتغلبين عليها.
الصورة المثالية
كلا منا يرغب في الحصول على شريك الحياة المثالي وحتى تكوني واقعية أكثر فعليك القيام بتحديد الصفات الإيجابية التي ينبغي أن يتصف بها شريك الحياة، وأيضا الصفات السلبية التي تستطيعين التكيف معها بالإضافة للصفات السلبية التي لا تستطيعين التكيف معها؛ وذلك حتى تكوني أكثر وعيا بذاتك وبشريك الحياة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!