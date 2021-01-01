لتقشير البشرة فى المنزل بكل أمان .. وصفات طبيعية

كل فتاة تحب أن تهتم ببشرتها بشكل كبير، سواء بوضع المرطبات على البشرة أو وضع كريم حماية من أشعة الشمس قبل الخروج من المنزل، أو عمل أقنعة طبيعية لترطيب البشرة، أو عمل تقشير للبشرة بأساليب طبيعية خالية من أي مواد كيماوية. ولعمل مقشر للبشرة بكل أمان يوجد وصفات طبيعية يمكن عملها في المنزل وفقاً لموقع "treehugger".
مقشر البشرة بواسطة العسل:
العسل مفيد سواء تناوله كطعام ومفيد للبشرة أيضاَ، وله خصائص مضادة للميكروبات تعزز خصائص الشفاء والترطيب، ويستخدم العسل من سنوات عديدة للمساعدة في علاج اضطرابات البشرة مثل الصدفية والتهاب الجلد.
وللتقشير بواسطة العسل يمكن وضع كمية صغيرة في اليد ووضعها مباشرة على الوجه بحركة دائرية ثم يشطف بالماء، ويمكن استخدام العسل بمفرده، كعنصر مقشر للوجه، ويمكن خلط بعض من صودا الخبز، ويعتبر العسل الخام هو الأفضل في تلك العملية.
التقشير بواسطة الزبادى:
من المعروف أن الزبادى يحتوى على حمض اللاكتيك، وهو حمض يساعد على إذابة وإزالة خلايا الجلد الميتة ويحفز النمو مرة أخرى، ويمنح البشرة إشراق وصفاء، ويمكن استخدام الزبادى لعمل مقشر للبشرة، لأن لطيف على البشرة ورقيق، عن طريق وضع ملعقة كبيرة من الزبادى العادى على الوجه بالأصابع بأستخدام حركات دائرية أو بفرشاة بعمل حركات قصيرة، ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء ويترك البشرة مرطبة ونقية.
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