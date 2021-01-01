لتقشير البشرة فى المنزل بكل أمان .. وصفات طبيعية



لتقشير البشرة لتقشير البشرة

كل فتاة تحب أن تهتم ببشرتها بشكل كبير، سواء بوضع المرطبات على البشرة أو وضع كريم حماية من أشعة الشمس قبل الخروج من المنزل، أو عمل أقنعة طبيعية لترطيب البشرة، أو عمل تقشير للبشرة بأساليب طبيعية خالية من أي مواد كيماوية. ولعمل مقشر للبشرة بكل أمان يوجد وصفات طبيعية يمكن عملها في المنزل وفقاً لموقع "treehugger".

مقشر البشرة بواسطة العسل:

العسل مفيد سواء تناوله كطعام ومفيد للبشرة أيضاَ، وله خصائص مضادة للميكروبات تعزز خصائص الشفاء والترطيب، ويستخدم العسل من سنوات عديدة للمساعدة في علاج اضطرابات البشرة مثل الصدفية والتهاب الجلد.



وللتقشير بواسطة العسل يمكن وضع كمية صغيرة في اليد ووضعها مباشرة على الوجه بحركة دائرية ثم يشطف بالماء، ويمكن استخدام العسل بمفرده، كعنصر مقشر للوجه، ويمكن خلط بعض من صودا الخبز، ويعتبر العسل الخام هو الأفضل في تلك العملية.



التقشير بواسطة الزبادى:

من المعروف أن الزبادى يحتوى على حمض اللاكتيك، وهو حمض يساعد على إذابة وإزالة خلايا الجلد الميتة ويحفز النمو مرة أخرى، ويمنح البشرة إشراق وصفاء، ويمكن استخدام الزبادى لعمل مقشر للبشرة، لأن لطيف على البشرة ورقيق، عن طريق وضع ملعقة كبيرة من الزبادى العادى على الوجه بالأصابع بأستخدام حركات دائرية أو بفرشاة بعمل حركات قصيرة، ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء ويترك البشرة مرطبة ونقية.

قد يعجبك أيضا...

التقشير بواسطة السكر:إن السكر يعتبر مقشر طبيعى، ويساعد على فصل الخلايا الميتة عن الخلايا الجديدة في الطبقة الخارجية من البشرة، ويجب استخدامه بلطف، ويساعد على إزالة الجلد الميت بشكل آمن وأكثر فعالية، ومن الأفضل استخدام مقشر السكر للجسم وليس للبشرة، لأن إذا تم فرك الجلد بشكل قاسى قد تسبب ضرر كبير للبشرة الحساسة.ويستخدم عن طريق مزج ملعقة كبيرة من السكر الخام وملعقة كبيرة من الزيت الطبيعى، مثل جوز الهند وزيت الزيتون والجوجوبا واللوز، لتكوين عجينة سميكة، وتوضع على البشرة بواسطة الأصابع بحركة دائرية أو بفرشاة باستخدام حركات قصيرة، ويترك على البشرة لمدة 10 دقائق، ثم تشطف بالماء للحصول على بشرة نقية ناعمة، وهى حل مثالى لمن يعانون من بشرة جافة.التقشير بواسطة القهوة:تعتبر القهوة المطحونة مقشر يدوى ممتاز، وهى قادرة على إزالة الخلايا الميتة عند تدليك البشرة بها، لأن الكافيين يملأ البشرة ويحارب علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والبقع الغامقة.وتستخدم القهوة للتقشير عن طريق، مزج ربع ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة واحدة من الزيت الطبيعى المفضل، لتكوين عجينة سميكة، ووضع العجينة على الوجه بواسطة الأصابع بحركة دائرية، وتترك على البشرة لمدة 5 دقائق، ثم تشطف بالماء، لبشرة أكثر من رائعة.