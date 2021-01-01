لاستغلال المساحات .. 10 ديكورات تصلح للبلكونة



ديكورات تصلح للبلكونة ديكورات تصلح للبلكونة

رغم أن الشرفة تمثل مكان هام في المنزل ومساحة للتنفس لأهل البيت، ويمكن استغلالها في الجلوس أو القراءة أو التجمعات العائلية والصداقات ولكن كثيرًا ما يتم إهمالها وعدم الاهتمام بأثاثها، لذا نقدم خلال هذا التقرير أفضل 10 ديكورات لتزين شرفة المنزل بالنباتات والأثاث وفقًا لما جاء في موقع homestolove.

الأثاث والشرفة

في اختيار أثاث الشرفة يفضل أن تقومي بالبحث عن التصميمات المناسبة لمساحات الشرفة المصممة خصيصًا لتحمل العناصر التي يمكن تناولها في الشرفة مثل الوسائد المصنوعة من الاسفنج سريع الجفاف الخفيفة غير المكلفة والتي لا تحتاج لمساحة كبيرة.



و إذا كنت لديكِ مساحة صغير فكوني على علم باختيار قطع الأثاث المناسبة فيمكنكِ أن تختاري طاولة جانبية تستخدم كمقر أو لبعض الأغراض الأخرى من الممكن أن تختاري قطع أثاث للمذاكرة أو للاسترخاء وغيرها من القطع التي يمكن اختيارها كل هذا يتوقف على مساحات المتواجدة لديكِ.

النباتات والشرفة

تعتبر النباتات جزء أساسي من تزيين الشرفة فهناك العديد من نباتات الزينة التي تصلح تواجدها في البلكونة ولكن من المهم أن تكون على علم فيما ما تفعله الشمس طوال اليوم حتى تتمكن من اختيار النباتات المناسبة لشرفتك التي تتحمل ارتفاع درجات الحرارة أو أي تغيرات مناخية.

