تحذير عاجل من الأقراص الفوارة تصيبك بأمراض القلب

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صورة الخبر: الأقراص الفوارة
الأقراص الفوارة

حذرت دراسة نشرها موقع express، تحذيرًا صحيًا مخفيًا حول الأقراص الفوارة ذات المحتوى العالي من الملح.

ووجدت إحدى الدراسات، أن الأشخاص الذين يتناولون أقراصًا فوارة لديهم "احتمالات متزايدة" للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتُعرف أيضًا باسم أقراص الكربون أو الأقراص الغازية، وهي مكملات فيتامينية أو مسكنات للألم تذوب في الماء ليتم تناولها بعد ذلك كمشروب.

ويمكن أن تحتوي مكملات الفيتامينات الفوارة أو المسكنات الفوارة، على جرام واحد من الملح لكل قرص ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

لماذا الملح مضر لك؟

ويحتوي الملح على الصوديوم، مما يجعل جسمك يحتفظ بالماء ويؤدي هذا الماء الزائد في الأوعية الدموية بالتالي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ويرتبط ارتفاع ضغط الدم، بحالات صحية خطيرة.
وتوصي NHS البالغين بعدم تناول أكثر من ستة جرامات من الملح يوميًا، أي ما يعادل ملعقة صغيرة واحدة تقريبًا.

ويجب تجنب الأقراص الفوارة أو القابلة للذوبان أو القابلة للتشتت المحملة بالصوديوم في المرضى المعرضين لخطر ارتفاع ضغط الدم.

المصدر: موقع express

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