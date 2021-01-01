كيف تصنعين طبق شوربة حارق للدهون؟



شوربة حارق للدهون شوربة حارق للدهون

إذا كنت تخطط لخسارة الوزن ، فالحساء وجبة ممتازة يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي اليومي لزيادة فقدان الوزن. فهي خفيفة في السعرات الحرارية وغنية بالألياف وغنية بالمحتوى المائي. إليك طبقين من الشوربة الحارقة للدهون ويمكنك لمزيد من الحرق إضافة الجنزبيل والقرفة إلى طبق الشوربة المفضل لك فهي من الأعشاب التي تساعد على الحرق وتعطيك مذاق مختلف



شوربة الفاصوليا والدجاج

ابدأ بغلي 100 جرام من الفاصوليا الحمراء و لا تتخلصي من الماء الزائد. ثم ، يؤخذ 100 جرام من الطماطم ويتم شويها في الفرن.



اطحنيها حتي تصبح هريس بعد ذلك ، نأخذ 100 جرام من الدجاج ونقطعها إلى مكعبات صغيرة.

قد يعجبك أيضا...

نقلي الدجاج في القليل من زيت الزيتون ، ثم أضيفي البصل المفروم والكرفس والثوم وهريس الطماطم.بمجرد تقليبها جيدًا ، أضيفي الماء المتبقي من غليان الفاصوليا.يُضاف الملح والفلفل حسب الذوق ، ويُقلب الآن الفاصوليا الحمراء مع 50 جرامًا من براعم الفاصوليا والملح والفلفل وزيت الزيتون.يُسكب الحساء في وعاء ، ويُضاف إليه سلطة الفاصوليا ويُقدّم ساخنة.حساء القرنبيطأضف 1 ملعقة كبيرة زيت في قدر على الموقد.أضف 2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم والزنجبيل.في دقيقة أو دقيقتين ، أضيفي كوبًا من البصل المفروم واتركيه يطهى لمدة 2-3 دقائق.بعد ذلك ، أضيفي 2 كوب من القرنبيط المقطّع ، ونصف كوب ماء واتركيه يطهى مرة أخرى لمدة 10 دقائق.يضاف الملح والفلفل حسب الذوق وبمجرد طهيها جيدًا ، اخلطي المزيج بخلاط يدوي حتى تحصلي على عجينة سميكة.يمكنك إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر وتصفيته إذا كنت تريد تناسقًا أكثر سلاسة.