تفاصيل مرعبة بليلة زواج عروسة الشرقية

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زواج عروسة الشرقية

قدم العديد من رواد السوشيال ميديا بلاغ للمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك بعد فيديو عروسة الشرقية حيث انها جريمة متكاملة الأركان فقد انتشر فيديو لطفلة مواليد 2007 وهي على كتف والدها حوالها هتافات: "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد".

وفيه احتفاء من أهل القرية بمختلف أعمارهم لان "الطفلة" اصدر لها تقرير بأنها عـذراء بعد اتهام "جوزها" ليها.

وانتشرت بعض الاعترافات الجديدة التي تم تداولها عن ليلة زواج الطفلة ان يوم الخميس تزوجت عروسة وبعد وصولها لمنزل الزوجية اتهامها العريس انها ليست "عـذراء"، وتم التشهير بيها وسط الناس، فأصر والدها علي "كشف عذريـة"، بالفعل تم واصدر تقرير طبي يثبت عذرية الفتاة.

ولذلك قال الكثير ان الفتاة تعرضت لكمية انتهـاكات مرعبة حدثت في أقل من 72 ساعة لـ طفلة مش فاهمه حاجه

ولكن انتشرت بعض تصريحات والدها ان قام الأهل بجلسة عرفية مع جوزها وأهله حتي ترجع الي زوجها.

ولكن قام مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام ووعدوا باتخاذ الإجراءات القانونية، و تم القبـض على والد الطفلة، وجاري ضبط الزوج.

المصدر: elbalad

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