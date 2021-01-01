فى مدة قصيرة .. الشعير سحر لإنقاص الوزن



الشعير الشعير

الشعير أحد أشهر الحبوب الكاملة التي تستخدم حول العالم، يدخل الشعير في تحضير بعض أنواع الخبز، والحساء، كما أنه مشروب شهير له فوائد صحية عديدة، تناول الحبوب الكاملة مفيد جدا، إذ أن لها دور في الوقاية من السمنة المفرطة والسكري من النوع الثاني، كما أنها مفيدة للجهاز الهضمي وللمناعة و العظام .







وفى هذا التقرير نعرض لكم فوائد الشعير وفقا ً لدكتور خالد يوسف .

قد يعجبك أيضا...

كما يحتوي على الفيتامينات والمعادن والعناصر الآتية:الحديد.المغنسيوم.الكالسيوم.السيلينيوم.الفوسفور.البوتاسيوم.المنجنيز.فيتامينات ب.حمض الفوليكفوائد الشعير للتخسيسيحتوي الشعير على نوع من الألياف الذائبة يسمى البيتا جلوكان، هذا النوع يتحول في المعدة إلى مادة شبيهة بالهلام تجعل امتصاص الكربوهيدرات والعناصر الغذائية أبطأ، ما يشعر بالشبع والامتلاء، وبمرور الوقت يؤدي إلى إنقاص الوزن الزائد.فوائد الشعير للرجيمقد يستبدل من يلتزمون بنظم غذائية تهدف إلى إنقاص الوزن الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض بالخبز المصنوع من الشعير، إذ إنه يشعر بالشبع والامتلاء، ويمكن تناوله في بعض أنواع الرجيم كالصيام المتقطع والأنظمة التي تهدف إلى تقليل السعرات الحرارية، والحميات الغذائية النباتية.يستخدم خبز الشعير بديلًا عن الخبز الأبيض لمن يرغبون في إنقاص الوزن، ومرضى السكري، ولمن يرغبون في اتباع حمية غذائية تعتمد على الحبوب الكاملة الصحية الغنية بالألياف.فوائد الشعير للكلى و طرد للأملاح:الشعير من المشروبات التي يوصى بها لعلاج مشكلات الكلى وزيادة الأملاح، إذ إنه يساعد على إذابة الأملاح وإدرار البول وإخراج السموم من الجسم، ما يساعد على الوقاية من تراكم الأملاح التي قد تؤدي إلى تكوين الحصوات.فوائد الشعير لعلاج الاكتئاب:تشير إحدى الأبحاث التي درست تأثير مشروب الشعير مع الحليب والعسل على حالات الاكتئاب أن الشعير قد يكون له دور في تخفيف أعراض الاكتئاب والتوتر، إذ إنه يحتوى على التريبتوفان وهو حمض أمينى يدخل في إنتاج السيرتونين وهو الهرمون المسؤول عن تحسين الحالة المزاجية و قد أوصي به رسولنا الكريم صلي الله عليه و سلم لعلاج الحزن و الكآبه.فوائد الشعير للعظاميمد الشعير الجسم بعناصر مهمة لصحة العظام ونموها كالكالسيوم والمغنسيوم والفوسفور، ما يفيد الأطفال في مرحلة النمو، والنساء بعد انقطاع الطمث، وكبار السن.كما أنه بيساعد علي نضارة البشره و ظهورها بمظهر أصغر في السن و تغذية الشعر و لمعانه لما يحتويه من معادن و عناصر غذائيه.