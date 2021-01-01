طبيب يقدم روشتة للعلاج .. لو مصاب بالفيرس المخلوي



الفيرس المخلوي الفيرس المخلوي



قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية والعلاجية ، روشتة صحية للمصابين بـ الفيرس المخلوى.



نصائح لعلاج الفيرس المخلوى..

1- يعد الفيروس المخلوي التنفسي مسئولا عن 70?? من عدوى و التهابات الرئتين والجهاز التنفسي المنتشره حاليا ، ويصيب الاطفال والكبار .



2- أعراضه تتشابه مع اعراض الانفلونزا والكورونا من صداع ورشح وزكام وسيلان الانف والتهاب الحلق والحمى واحيانا مغص بالبطن واسهال ، وعاده يتم الشفاء تلقائيا مع اصحاب جهاز المناعه القوى مع الراحه والتغذيه السليمه .

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3- تظهر علامات وأعراض عدوى الفيروس المخلوي التنفسي غالبًا بعد أربعة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس.4- يرجى تجنب الزحام ولبس الكمامه والاهتمام بنظافه وتعقيم اليدين وتجنب الاحضان والقبلات.5- الاهتمام بالتغذيه السليمه خاصه شوربه الدجاج بالليمون وشوربه اللحم او عظام البقر بالليمون وشوربه الخضروات وتناول طبق السلاطه الخضراء اليومى لتعزيز قدرات جهاز المناعه .6- المشروبات الدافئه مثل البابونج بحبه البركه والزعتر والينسون وشرب القرفه بالقرنفل والليمون والعسل .7- لالتهاب الحلق يرجى عمل غرغره للحلق بزيت زيتون كل 3 ساعات .8- تناول مكملات غذائيه الزنك وفيت د وفيت ج يوميا.