طبيب يقدم روشتة للعلاج .. لو مصاب بالفيرس المخلوي

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية والعلاجية ، روشتة صحية للمصابين بـ الفيرس المخلوى.
نصائح لعلاج الفيرس المخلوى..
1- يعد الفيروس المخلوي التنفسي مسئولا عن 70?? من عدوى و التهابات الرئتين والجهاز التنفسي المنتشره حاليا ، ويصيب الاطفال والكبار .
2- أعراضه تتشابه مع اعراض الانفلونزا والكورونا من صداع ورشح وزكام وسيلان الانف والتهاب الحلق والحمى واحيانا مغص بالبطن واسهال ، وعاده يتم الشفاء تلقائيا مع اصحاب جهاز المناعه القوى مع الراحه والتغذيه السليمه .
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