طبيب يقدم روشتة للعلاج .. لو مصاب بالفيرس المخلوي

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صورة الخبر: الفيرس المخلوي
الفيرس المخلوي


قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية الصحية والعلاجية ، روشتة صحية للمصابين بـ الفيرس المخلوى.

نصائح لعلاج الفيرس المخلوى..
1- يعد الفيروس المخلوي التنفسي مسئولا عن 70?? من عدوى و التهابات الرئتين والجهاز التنفسي المنتشره حاليا ، ويصيب الاطفال والكبار .

2- أعراضه تتشابه مع اعراض الانفلونزا والكورونا من صداع ورشح وزكام وسيلان الانف والتهاب الحلق والحمى واحيانا مغص بالبطن واسهال ، وعاده يتم الشفاء تلقائيا مع اصحاب جهاز المناعه القوى مع الراحه والتغذيه السليمه .

3- تظهر علامات وأعراض عدوى الفيروس المخلوي التنفسي غالبًا بعد أربعة إلى ستة أيام من التعرض للفيروس.

4- يرجى تجنب الزحام ولبس الكمامه والاهتمام بنظافه وتعقيم اليدين وتجنب الاحضان والقبلات.

5- الاهتمام بالتغذيه السليمه خاصه شوربه الدجاج بالليمون وشوربه اللحم او عظام البقر بالليمون وشوربه الخضروات وتناول طبق السلاطه الخضراء اليومى لتعزيز قدرات جهاز المناعه .

6- المشروبات الدافئه مثل البابونج بحبه البركه والزعتر والينسون وشرب القرفه بالقرنفل والليمون والعسل .
7- لالتهاب الحلق يرجى عمل غرغره للحلق بزيت زيتون كل 3 ساعات .

8- تناول مكملات غذائيه الزنك وفيت د وفيت ج يوميا.

المصدر: elbalad

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