داعية ينصح .. إمسح ذنوبك يوميا قبل نومك بهذه الطريقة



الدكتور رمضان عبد الرازق الدكتور رمضان عبد الرازق

نصح الدكتور رمضان عبد الرازق الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف كل مسلم بضرورة محاسبة نفسه عند الخلود إلى النوم ، واسترجاع ما فعله طوال اليوم فإن كان خيرا يحمد الله على هذا الفضل ، وإن كان أخطأ وارتكب بعض الذنوب والمعاصي ، فليستغفر الله والله غفور رحيم .



وأضاف الداعية الإسلامي أما وإن كنت قادرا وهذا أفضل قم توضأ وصل ركعتين لله في جوف الليل وقل رب اغفر وأرحم فأنت أرحم الراحمين ، ولن يخذلك الله عز وجل .





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وأوضح عبد الرازق أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول :هل من مستغفر فأغفر له ، فأكثر من دعاء النبي في قيام الليل ، ( اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ) .وتابع: حساب النفس يوميا يجعلك تمسح عداد الذنوب ، فتقابل الله عز وجل يوميا وكأنك إنسان جديد ، وتخفف عن كاهلك حساب يوم القيامة .هل تُغفر الذنوب التي ليس لها كفارة بالتوبة فقط ؟سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور على قناة دار الإفتاء على اليوتيوب.وأجاب عثمان، قائلًا: أن هناك ذنوب تحتاج الى توبة فقط كشهادة الزور وعقوق الوالدين لقوله تعالى { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ? إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ?}.وتابع: أنه عندما يفعل الإنسان اى ذنب ويريد ان يتوب الله عليه ويغفر الله له فهو مطالب بالإقلاع عن الذنب وبرد الحقوق الى أهلها وممكن يتصدق ويصلى ويصوم وكلما تذكرت الذنب استغفر، كذلك يقيم الليل بالاستغفار والصدقة، فكل هذا يكفر الله تعالى به الذنوب مع التوبة والندم.