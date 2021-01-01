في ميناء الإسكندرية .. ضبط كمية ضخمة من الأقراص المخدرة



ضبط كمية ضخمة من الأقراص المخدرة ضبط كمية ضخمة من الأقراص المخدرة

ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر أكثر من 18 مليون قرص مخدر في 3 حاويات بميناء الإسكندرية، بقيمة تقدر بـ1.5 مليار جنيه.



وذكرت الداخلية في بيان أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، أكدت وجود 3 حاويات على متن إحدى سفينة قادمة من ميناء إحدى الدول الأجنبية تحوي شحنة كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية



وقالت إن السفينة رست بميناء الإسكندرية البحري (ترانزيت) لتكمل مسارها فيما بعد إلى إحدى الدول الأجنبية.

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وأضافت أنه وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طاقم السفينة وعددهم 8 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة، وبتفتيش الحاويات عثر بداخلها على عدد 18.336.100 قرص مخدر، ومبالغ مالية، وأجهزة كمبيوتر، وجهاز تتبع عبر الأقمار الصناعية و10 هواتف محمولة.وأكدت أنه وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، مشيرة إلى أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.