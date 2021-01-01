طريقة سهلة لصنعها .. حلوى البسكويت بالكاكاو



حلوى البسكويت بالكاكاو حلوى البسكويت بالكاكاو

تعد حلوى البسكويت بالكاكاو من الحلويات الشهية وذات المذاق المميز واللذيذة أيضًا، ويفضل تناولها الكثير من الأشخاص، وهناك طريقة بسيطة لتحضيرها فى المنزل.



مكونات حلوى البسكويت بالكاكاو

ـ كوب حليب وملعقة صغيرة كاكاو وقهوة سريعة الذوبان "نسكافيه" (لتحضير مزيج الحليب)



ـ 3 علب قشدة

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