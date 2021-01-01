لعلاج السمنة .. حميات غذائية مهمة



علاج السمنة علاج السمنة



تمثل السمنة مشكلة كبيرة لدى الكثير من الأشخاص، وللتخلص من زيادة الوزن التى تؤثر بشكل أو بأخر على حياتهم اليومية وعملهم وحركتهم، يتبع هؤلاء العديد من الطرق والوصفات لخسارة الوزن، والتى قد يكون بعضها ضارًا، وبحسب متخصصين فأن من "الحميات الغذائية" من العلاجات الفعالة للسمنة، وفقًا لما ذكره موقع "Altibbi".



فما يتناوله الفرد من طعام وشراب يؤثر على وزنه، حيث أن تناول غذاء غير صحى وبه نسب عالية من السعرات الحرارية يمكن أن يكون من أسباب السمنة، ومن الممكن حل هذه المشكلة عن طريق اللتزام بنظام غذائى معين، ومن الأفضل تقليل استهلاك السعرات الحرارية خلال اليوم، ولابد من مراجعة طبيب التغذية لمعرفة كم من السعرات الحرارية التى يجب استهلاكها يوميًا يهدف تقليل الوزن، حيث يعتمد ذلك على عدة عوامل من بينها:



"العمر والصحة العامة للفرد ومعدلات الأيض والنوع ومستوى النشاط والحركة".

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ويوجد بعض الأطعمة تساعد الشخص على خسارة الوزن، منها:أولًا: الخضروات والفاكهةثانيًا: الخبر والأرز والبطاطس والمعكرونة.ثالثًا: بعض منتجات الألبانرابعًا: اللحوم والبيض والأسماكخامسًا: البقولياتسادسًا: الحبوب الكاملةوينصح بعدم الإكثار أو تجنب:أولاً: الأطعمة الغنية بالدهونثانيًا: اللحوم الحمراءثالثًا: الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكررابعًا: الأطعمة المصنعةخامسًا: الأطعمة التى تحتوى على مستويات عالية من الملحويفضل تجنب الحميات الغذائية الصارمة والشديدة لعلاج السمنة، فقد تتسبب فى بعض المشكلات الصحية كنقص المعادن والفيتامينات.