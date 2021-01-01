أعرف تأثير عصير الرمان على القلب والمفاصل

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عصير الرمان


تعد فاكهة الرمان من أكثر الفواكه المفيدة لصحة متناوليها، نظرا لغناها بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة.

الرمان
وأشار الأطباء إلى أن الرمان من الفواكه التى تلعب دورا مهما فى الحفاظ على صحة الجسم والمفاصل.

ولفت الأطباء إلى أن الرمان يتميز باحتوائه على نسب عالية من فيتامين ك، وفيتامين سى، والبوتاسيوم.

عصير الرمان والمفاصل
وكشفوا عن فائدة عصير الرمان فى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المفاصل، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "Healthline".

وأشارت الأبحاث إلى أن عصير الرمان له العديد من الخصائص التى تساعد فى تحسين الصحة بشكل عام، منها:

-دعم الصحة وسلامة المفاصل:

يحتوى الرمان على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة المسؤولة عن مقاومة الالتهابات والحد من هشاشة العظام لتأثيرها فى تكوين السيتوكينات الالتهابية.
ويساعد عصير الرمان فى تعزيز وسلامة المفاصل فى حالة إذا كان الشخص يعانى من حالات لها علاقة بالتهاب المفاصل الروماتويدى أو أمراض التهاب الأمعاء.

-الوقاية من أمراض الأوعية الدموية والقلب:

يحتوى على مركبات البوليفينول، وهى من المواد المضادة للأكسدة المسؤولة عن تعزيز نظام القلب والأوعية الدموية التى تساعد فى الحفاظ على جدران الشرايين من التكتل وتقليل تراكم الكوليسترول.

كما يتمتع عصير الرمان بغناه بالأنثوسيانين والأنثوكسانثين اللازمة لدعم صحة القلب، وبالإضافة إلى ذلك فهو يحتوى على البوتاسيوم المسؤول عن مساعدة الأعصاب والقلب فى التمتع بصحة جيدة.

المصدر: موقع "Healthline"

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