4 خطوات مذهلة لـ تبييض الأسنان

بالطبع لا يوجد سيدة لا تريد أن تكون أسنانها بصحة جيدة، وضحكتها لامعة، ولهذه فإن موقع pleasantfamilydentistry قد وضع الحل لتسوس الأسنان تلك الأزمة التى تعانى منها كثير من بنات حواء.
ووضع الموقع نقلا عن خبراء طب الأسنان روشتة الحصول على أسنان بيضاء صحية لامعة، والتى تتلخص فى:
سحب الزيت
وتعتبر طريقة سحب الزيت علاجا تقليديا لدى بعض الهنود، لتحسين صحة الفم ونظافته بشكل كبير، ويمكن ذلك من خلال استخدام زيت عباد الشمس أو زيت السمسم إلا أن زيت جوز الهند هو الأفضل وله فوائد كبيرة لا تحصى، ويحدذث ذلك عن طريق أخذ ملعقة من الزيت ووضعها فى الفم مع الضغط على الأسنان، وترك الزيت فى الفم لمدة من 15 إلى 20 دقيقة ثم غسل الأسنان.
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