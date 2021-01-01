4 خطوات مذهلة لـ تبييض الأسنان

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تبييض الأسنان


بالطبع لا يوجد سيدة لا تريد أن تكون أسنانها بصحة جيدة، وضحكتها لامعة، ولهذه فإن موقع pleasantfamilydentistry قد وضع الحل لتسوس الأسنان تلك الأزمة التى تعانى منها كثير من بنات حواء.

ووضع الموقع نقلا عن خبراء طب الأسنان روشتة الحصول على أسنان بيضاء صحية لامعة، والتى تتلخص فى:

سحب الزيت
وتعتبر طريقة سحب الزيت علاجا تقليديا لدى بعض الهنود، لتحسين صحة الفم ونظافته بشكل كبير، ويمكن ذلك من خلال استخدام زيت عباد الشمس أو زيت السمسم إلا أن زيت جوز الهند هو الأفضل وله فوائد كبيرة لا تحصى، ويحدذث ذلك عن طريق أخذ ملعقة من الزيت ووضعها فى الفم مع الضغط على الأسنان، وترك الزيت فى الفم لمدة من 15 إلى 20 دقيقة ثم غسل الأسنان.

الاهتمام بغسل الأسنان بصورة منتظمة
كشف الخبراء عن أهمية غسل الأسنان بشكل يومى للحفاظ على لمعانها، وصحتها، كما يجب التأكد من استخدام فرشاة الأسنان بشكل دورى، وغسل الاسنان بمعجون أسنان مبيض، لأنها تعمل على كشط خفيف لإزالة البقع الصعبة من سطح الأسنان.

قشور الموز والبرتقال والليمون
طريقة أخرى لتبييض الأسنان كشفها الخبراء تتمثل فى قشور الفاكهة التى تحتوى على حامض الستريك، والذى يساعد على تبيض الأسنان.

ومن الممكن جلب قشر الموز أو البرتقال أو الليمون، وتفرك به الأسنان برفق، لمدة دقيقتين، ثم يغسل الفم جيدا.

صودا الخبز
لفت خبراء طب الاسنان إلى أن صودا الخبز لها خصائص تبييض الأسنان، ولها طبيعة كاشطة، ومن الممكن الحصول على ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع معجون الأسنان، وفرك الأسنان بهما.

المصدر: موقع pleasantfamilydentistry

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