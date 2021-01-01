خبير يقدم روشتة لعلاج مرض السكر



مرض السكر مرض السكر

أوضح الخبراء أنه يجب أن يبقى الشخص نشطًا للحفاظ على الأعضاء والغدد بحالة جيدة خاصة فى حالة تراكم الجلوكوز فى مجرى الدم.



وأشار الدكتور ميكى ميهتا، خبير الصحة إلى أن ممارسة التمارين تزيد من إفراز الأنسولين والإنزيمات المؤكسدة الجيدة، وتعمل على تحسين وظيفة الرئة، والأوعية الدموية والجهاز المناعى والقلب، بحسب ما ذكره موقع "Indianexpress".



وأوضح ميهتا أن مدة التمرين المثالى 20 دقيقة، 3 مرات فى اليوم ويجب أن يكون كل تمرين قبل الوجبة، لافتًا إلى أن التمرين يجب أن يكون غير شاق ومناسب لوزن الجسم.

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وقال خبير الصحة إن أوضاع اليوجا يؤدى بعضها إلى إزالة حساسية أنسجة العضلات والدهون من الأنسولين الداخلى الخاص بالجسم، وبذلك يمكن القيام باتباع اماريين اليوجا.ونصح ميهتا بتناول الطعام بشكل متوازن وصحى، حيث أنه يحسن الطاقة ويوازن التمثيل الغذائى، ولابد من التعرض لأشعة الشمس فى الصباح، لأنها تساهم فى إطلاق الهرمونات المهمة للجسم ومن بينها هرمون السيروتونين وتحفيزه، فهو المسؤول عن الإنتاجية، ويساعد فى علاج الامراض.ولفت الدكتور ميهتا إلى أن الراحة والنوم أثناء الليل يعززان إفراز الميلاتونين، مما يسرع عملية الشفاء وتنظيم نسبة السكر بالدم، فمن الأفضل النوم 8 ساعات فى اليوم.