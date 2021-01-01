خبير يقدم روشتة لعلاج مرض السكر

أوضح الخبراء أنه يجب أن يبقى الشخص نشطًا للحفاظ على الأعضاء والغدد بحالة جيدة خاصة فى حالة تراكم الجلوكوز فى مجرى الدم.
وأشار الدكتور ميكى ميهتا، خبير الصحة إلى أن ممارسة التمارين تزيد من إفراز الأنسولين والإنزيمات المؤكسدة الجيدة، وتعمل على تحسين وظيفة الرئة، والأوعية الدموية والجهاز المناعى والقلب، بحسب ما ذكره موقع "Indianexpress".
وأوضح ميهتا أن مدة التمرين المثالى 20 دقيقة، 3 مرات فى اليوم ويجب أن يكون كل تمرين قبل الوجبة، لافتًا إلى أن التمرين يجب أن يكون غير شاق ومناسب لوزن الجسم.
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