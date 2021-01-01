فوائد زيت الزيتون للصحة والجمال



زيت الزيتون زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من أكثر أنواع الزيوت الصحية، والتى يتم استهلاكها بشكل واسع.



زيت الزيتون

وأوضح الأطباء أن زيت الزيتون يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة، لذا تقدم الكثير من الفوائد الصحية والجمالية.



ولفت الأطباء إلى عدد من الفوائد الصحية لزيت الزيتون، وذلك وفقا لموقع "هيلث" منها:

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الفوائد الصحية-منع السكتات الدماغية:يحتوى زيت الزيتون على الدهون الأحادية غير المشبعة والتى تساهم فى تقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.وكشفت الأبحاث أن الأشخاص الذين يستعملون زيت الزيتون فى الطعام يقل لديهم فرص الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة تصل إلى 41%.-علاج التهاب المفاصل الروماتويدى:يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدى من الأمراض المناعية التى تسبب الكثير من الالتهابات والتورم والألم حول المفاصل.وأوضح الأطباء أن زيت الزيتون يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات لذا يساهم فى علاج الأفراد الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدى بجانب مكملات زيت السمك.- صحة القلب والأوعية الدموية:يلعب زيت الزيتون دورا مهما فى علاج تصلب الشرايين، وتقليل أمراض القلب والأوعية الدموية.- الحفاظ على صحة الكوليسترول:يساعد فى الحفاظ على مستوى الكوليسترول الصحى من خلال تقليل الكوليسرتول الضار وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد.- الالتهابات وتسكين الآلام:يحتوى على "الأوليوكانثال" الذى يتمتع بخصائصه المضادة للالتهابات دونوجود أى آثار جانبية له، كما يحتوى على "الإيبوبروفين" لذا يساعد فى تخفيف الآلام.- الوقاية من السكرى:يعمل استهلاك زيت الزيتون على تقليل فرص الإصابة بمرض السكر وتحسين عملية التمثيل الغذائى.- فقدان الوزن:يساهم فى تسهيل خسارة الوزن بسبب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية وبالتالى يؤثر فى الحفاظ على اللياقة البدنية.الفوائد الجماليةكما يقدم زيت الزيتون العديد من الفوائد الجمالية، التى منها:- نمو الأظافر:يحتوى على فيتامين "هـ" الذى يساهم فى نمو الأظافر وترطيب البشرة، لذا يمكن غسل اليدين جيدا بالماء والصابون وتجفيفها ثم نقعها فى زيت الزيتون.- ترطيب البشرة:يتميز باحتوائه على مادة "البوليفينول" ومضادات الأكسدة التى تساهم فى تجديد خلايا الجلد وعلاج تشققات اليدين.- محاربة الشيخوخة:يتمتع بغناه بمضادات الأكسدة القوية والعناصر الغذائية التى تعزز صحة البشرة وتقلل من تأثير التجاعيد مع تقدم العمر.- محاربة قشر الشعر:يحتوى على فيتامين "E" الذى يعمل على تقليل القشرة المتراكمة على فروة الرأس، ولكن يحتاج إلى خلطه مع الليمون لوضعه على فروة الرأس لمدة 15 دقيقة ثم غسله.