كولر يطلب من الخطيب ضم 4 صفقات في الشتاء

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كولر


حدد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، احتياجاته لإدارة المارد الأحمر، خلال الجلسة التى عقدها أمس مع محمود الخطيب رئيس النادى بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وطلب كولر دعم الفريق فى 4 مراكز هى الهجوم والجناح الأيسر والظهير الأيسر والوسط المدافع، ورفض فكرة التعاقد مع مدافعين جدد.

كما طلب المدرب السويسرى من إدارة الأهلى، تجديد عقد محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق، والذى ينتهى فى نهاية الموسم المقبل، أما موقف اللاعبين الذى ينتهى عقودهم فى نهاية الموسم، فطلب كولر تجديد عقود ياسر إبراهيم وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وتأجيل موقف رامى ربيعة ومحمد هانى.

وطلب المدرب السويسرى من إدارة الأهلى، سرعة التحرك بحسم احتياجاته، ليكونوا جاهزين للمشاركة مع الفريق فى دورى الأبطال فى فبراير من العام المقبل.

المصدر: mobtada

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