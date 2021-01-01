الكريسماس .. أزمة التضخم وارتفاع الأسعار تفسد أجواءه فى أوروبا



احتفالات الكريسماس احتفالات الكريسماس



عيد ميلاد بطعم الفقر.. احتفال بدون أضواء.. هكذا تستعد القارة الأوروبية لاستقبال الكريسماس فى ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، الأمر الذى غيب البهجة المعتادة بالقارة العجوز فى موسم أعياد الميلاد.



تعانى أوروبا، من ارتفاع كبير فى أسعار المواد الغذائية حتى تجاوزت الـ20%، مما يتسبب فى تفاقم الأزمة التى تعانى منها القارة العجوز بالفعل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لمستويات غير مسبوقة، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بأعلى من التوقعات، فى منطقة "اليورو" بنسبة 10.7% على أساس سنوى، مسجلا صعودا هو الأعلى فى أكثر من 40 عاما، وفقا لما أظهرته أحدث بيانات التضخم فى أوروبا.



عاصفة غلاء

وبحسب معهد الإحصاء الأوروبى "يوروستات"، فأن منتجات الطاقة والغذاء مسؤولة حاليًا عن ما يقرب من 70% من التضخم غير المسبوق فى بلدان العملة الموحدة، فعلى سبيل المثال، هناك مجموعة من المنتجات الأساسية التى ارتفع سعرها بأكثر من 20%، وتشمل الحليب الطازج كامل الدسم (24.5%)، المعجنات (22.5%)، الدجاج (21%)، البيض (20.7%)، الأرز (20.4%)، الجبن (20.1%) والخضار (20%)، كما ارتفع سعر اللحوم بشكل عام بنسبة 14.6% منذ اكتوبر من العام الماضى، مدفوعا بلحم الخنزير ولحم البقر.

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أزمة الغذاء فى أوروباكذلك ارتفعت أيضا أسعار الخبز والبطاطس وزيت الزيتون والأسماك، كما ارتفعت أسعار الفاكهة بزيادة قدرها 8.1%، فى المقابل سجلت الزبدة والسكر تضخمًا أعلى من 35%، وارتفعت أسعار المشروبات غير الكحولية بنسبة 11%، حيث تجاوزت القهوة 15% وارتفع سعر المشروبات الكحولية بنسبة 6.6%.الفقر يهدد المواطنينووفقا للتقارير الأوروبية، فأن تلك الأسعار جعلت المواطنين يلجأون لبنوك الطعام لسد احتياجاتهم، فعلى سبيل المثال، أطلقت أكبر شبكة لبنوك الطعام فى بريطانيا نداء طوارئ للحصول على دعم لأنشطتها، فى ظل مواجتها عدد متزايد من الناس يعانون خطر الجوع بسبب غلاء المعيشة.وكما هو الحال فى بريطانيا، يتزايد الطلب على بنوك الطعام فى إسبانيا، إذ قال إنريكى سيرانو، وهو متطوع بأحد البنوك، إن أعداد محتاجى المساعدات فى تزايد كبير. مضيفا: "لدينا متوسط زيادة عشرة عائلات فى الأسبوع. بدأنا فى القلق لأن لدينا قيودا كمنظمة". كذلك قالت نانسى ساجرانو من أمام أحد بنوك الطعام فى مدريد، لموقع "يورو نيوز": "خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تغير وضعنا كثيراً واضطررنا إلى اللجوء إلى هنا بمساعدة الخدمات الاجتماعية".الفقر فى أوروباتفشى وباء إنفلونزا الطيوريضاف إلى ذلك، انتشر فيروس إنفلونزا الطيور بشكل واسع المدى فى أوروبا، حيث أصيب ملايين من الطيور، وقد أدى ذلك إلى ذبح 46 مليون طائر، بما فى ذلك العديد من البط والأوز، إذ أشارت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إلى أن هذا الوباء الحيوانى المُتفشى من دون انقطاع منذ العام "هو الأكبر حتى يومنا هذا فى أوروبا".ويثير انتشار إنفلونزا الطيور قلق الحكومات وقطاع صناعة الدواجن بسبب الدمار الذى قد يلحقه لقطعان الدواجن واحتمال فرض قيود على التجارة وخطر انتقال العدوى إلى البشر، إذ جاء فى تقرير مشترك لوكالة سلامة الغذاء الأوروبية، والمركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها والمختبر المرجعى للاتحاد الأوروبى، أن هناك تفشيا غير مسبوق فى إنفلونزا الطيور هذا الصيف، وهذا تسبب فى نفوق هائل فى مُستعمرات تكاثر الطيور البحرية فى سواحل شمال الأطلسى، وهو ما أثار قلق الأوروبيين الذين يخشون العدوى فضلا عن أنهم لن يستطيعوا تناول أى من الطيور فى عيد الميلاد مثلما جرت العادة لديهم.ترشيد الاحتفالات بسبب أزمة الطاقةالحقيقة أن أزمات القارة العجوز لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار وتغير عادات الأوروبيين فى تناول بعض الاطعمة، بل امتدت لتشمل إغلاق أضواء عيد الميلاد فى المنازل والمدن والأماكن العامة بسبب نقص الطاقة وارتفاع أسعارها، فعلى سبيل المثال، دشنت السويد حملة لترشيد استهلاك الكهرباء، وترشيد الطاقة، فخلال الأيام الماضية، كشفت وسائل الإعلام السويدية، أن بعض البلديات ستقلل من الإضاءة خلال احتفالات عيد الميلاد، من أجل توفير الكهرباء فى شهر ديسمبر المقبل.وطلبت الحملة السويدية من الأهالى، اللجوء إلى إطفاء الأنوار، عندما لا يكونون فى المنزل، أو استخدام الحلول الكهربائية الذكية، مثل مستشعرات الحركة للإضاءة الخارجية، لخفض استهلاك الكهرباء.إطفاء الأنوار فى باريسكذلك، صارت باريس مدينة النور أحدث مدينة أوروبية تعلن عن اتخاذ إجراءات لتوفير الطاقة، فقد قررت إطفاء الأنوار عند برج إيفل، وفى الوقت نفسه، من المقرر أن تطفأ إضاءة المبانى العامة والمتاجر أثناء فترة الليل، كما تم خفض الأضواء المستخدمة فى أعياد الميلاد "الكريسماس" المتغيرة باستمرار فى الشارع، أما فى المستقبل، فسيتم وقف تشغيلها فى الساعة 11:45 مساء، بدلاً من الساعة الثانية صباحاً، كما سينتهى الاحتفال فى الثانى من يناير بدلاً من التاسع من الشهر نفسه.ولم يختلف الأمر كثيرا فى ألمانيا، إذ قررت أيضا إطفاء إنارة مبانيها التاريخية لترشيد الطاقة، كما تؤجل النمسا إضاءة أسواق عيد الميلاد فى عاصمتها فيينا، وفى إيطاليا، تلقى المواطنين مطالبات بترشيد استخدام الطاقة وخفض الفواتير، بينما طلبت فنلندا من مواطنيها قضاء وقت أقل فى حمامات الساونا، للحفاظ على الطاقة، كما أطفأت المخابز أنوارها احتجاجاً منها على ارتفاع الفواتير.