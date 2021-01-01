كأس العالم 2022 l مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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كأس العالم 2022


تقام اليوم الإثنين عديد من المواجهات فى بطولة كأس العالم 2022، والتى تستضيفها قطر بدءا من أمس الأحد، وحتى 18 ديسمبر 2022.

جدول مباريات اليوم الإثنين فى كأس العالم 2022
إنجلترا × إيران - 3 عصرا - ملعب خليفة الدولى – المجموعة الثانية - قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max

السنغال × هولندا - 6 مساء - ملعب الثمامة – المجموعة الأولى - قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 2 Max

الولايات المتحدة الأمريكية × ويلز - 9 مساء - ستاد أحمد بن على المونديالى – المجموعة الثانية - قناة beIN Sports HD 1 Max، beIN Sports HD 3 Max

مواعيد مباريات كأس العالم
جدير بالذكر، أنه يشارك فى مونديال قطر 2022، 32 منتخبا عالميا تم تقسيمها إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وكانت بطولة كأس العالم 2022 قد انطلقت أمس الأحد 20 نوفمبر الجارى، بالمباراة الافتتاحية بين المنتخب القطرى ونظيره الإكوادورى، على ملعب "البيت"، حيث خسر أصحاب الأرض بنتيجة هدفين دون رد.

فيما تقام اليوم الاثنين 3 مواجهات قوية، حيث يلتقى اليوم منتخب إنجلترا مع نظيره الإيرانى، والولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره الويلزى، ضمن منافسات المجموعة الثانية، فيما تختتم الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بمواجهة نارية بين منتخب هولندا والسنغال، وينافس منتخب إنجلترا فى المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022، مع "إيران والولايات المتحدة الأمريكية وويلز على الترتيب.

المصدر: mobtada

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