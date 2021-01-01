وزير الصحة : الحالات المنتشرة للفيروس المخلوي أمر طبيعي



وزير الصحة وزير الصحة



قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن بعض الحالات المنتشرة للفيروس المخلوي أمر طبيعي للغاية وغير جديد.



مشيرا إلي أن انواع الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي كثيرة منها الكورونا والانفلونزا.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي له، أن سبب تسميته الفيروس المخلوي بهذا الاسم أنه يتجمع داخل الجسم ويخلق نوع من الخلايا المتجمعة لافتا إلي أن سبب الاهتمام به في العام الحالي قلة أعداد فيروس كورونا.

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وأكد وزير الصحة والسكان أن فترة حضانة الفيروس المخلوي من 4 الي 6 ايام وتتمثل أعراضه في الآتي الاسهال السعال الرشح موضحا أن الخطورة من هذا الفيروس علي الرضع والاطفال اقل من 5 سنوات وأصحاب الأمراض المزمنة والتنفسية.الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أكد، أن انتشار الفيروسات التنفسية في فترة ما بين الفصول أمر طبيعيا على مستوى العالم موضحا أن هناك عدة أنواع الفيروسات التنفسية أبرزها (فيروس الإنفلونزا - الفيروس الغدي - الفيروس التنفسي المخلوي).وفي وقت سابق أجرى قطاع الطب الوقائي مسحة على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية وتبين 73% من الأطفال مصابين بالفيروس التنفسي المخلوي وهو فيروس واسع الانتشار يصيب الأطفالبشكل كبير، والبقية ما بين الإنفلونزا والفيروس الغدي 98% من المصابين بالفيروس الغدي يعانون من سيلان في الأنف وأعراض خفيفة لا يحتاجون إلى المستشفى1% من الأطفال المبتسرين "الولادة المبكرة" لديهم عوامل خطورة وقد يصابون بأزمات رئوية ويحتاجونالدخول للمستشفى .الأعراض التنفسية للفيروس المخلوي. ارتفاع درجة الحرارة . الكحة . البلغم . سيلان الأنف . فقدان في الشهيةالفيروس الغدي أو المخلوي مثل الإنفلونزا قد يكون أصلهم حيواني أو تحور من شخص لآخر،وتكون أعراضهم نفس أعراض الإنفلونزا وعلاجهم أيضاالطرق الوقائية ضد الفيروسات التنفسية. الغسيل المستمر للأيدي. عدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات. التنظيف المستمر للأسطح- في حالة صعوبة التنفس أو زرقان الجلد يجب التوجه إلى المستشفى- أغلب الإصابات تكون بين الأطفال الذين سنهم عامين- يفضل عدم ذهاب الأطفال للمدرسة في حالة إصابتهم لأن الفيروس ينتقل من خلال النفسرفع المناعة للوقاية من الفيروسات التنفسية. كثرة السوائل والأغذية التي ترفع المناعة. تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي "البرتقال والليمون ". التغذية والتهوية الجيدة. عدم التعرض للبرد بشكل مباشر