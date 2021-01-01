تتوفر هذه المميزات حصرياً في هواتف iPhone 15 Pro العام المقبل



iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro

أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لدعم إصدارات ابل القادمة من هواتف iPhone 15 Pro بعدد من المميزات الحصرية.



حققت إصدارات Pro من سلسلة iPhone 14 مبيعات كبيرة لشركة ابل هذا العام، كما تشير توقعات المحللين إلى إستمرار هذه الإصدارات في جذب عدد أكبر من المستخدمين خلال الفترة القادمة.



وتتجه ابل العام المقبل للتركيز بشكل أكبر على هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، حيث تدعم ابل هذه الإصدارات ببعض المميزات الحصرية التي تشمل الآتي:

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رقاقة A17 Bionic: تتبع ابل الإستراتيجية ذاتها العام المقبل لدعم إصدارات Pro فقط بمعالج الشركة الجديد، حيث يدعم هواتف Pro القادمة رقاقة A17 التي ترتكز على الجيل الثاني من عملية تصنيع TSMC بدقة 3 نانومتر، والتي تأتي بترقية في الآداء.منفذ USB C بآداء أسرع: تدعم ابل هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بشكل خاص بمنافذ USB C مميزة بآداء سريع في نقل البيانات حيث من المتوقع أن تأتي بمعايير USB 3.2 أو Thunderbolt 3.ذاكرة أعلى: تقدم ابل هواتف iPhone 15 Pro القادمة بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مما يدعم الهواتف في إطلاق سريع للتطبيقات وتحميل عدد أكبر من الصفحات في الشاشة الخلفية لمتصفح سفاري.أزرار جانبية بتصميم صلب: كشفت بعض التسريبات مؤخراً عن خطط ابل لتغيير تصميم الأزرار الجانبية في هواتف iPhone 15 Pro إلى تصميم صلب لا يتحرك بشكل فعلي إلا أن الأزرار تدعم حساسية اللمس للتحكم في مستوى الصوتيات أو تشغيل الهاتف.كاميرة periscope: يحظى هاتف iPhone 15 Pro Max بشكل خاص العام المقبل بكاميرة تتميز بعدسات periscope telephoto لترقية ميزة التكبير في هذا الإصدار عن إصدار الشركة السابق الذي يدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، بينما تشير التوقعات إلى أن 15 Pro Max يدعم تكبير بصري حتى 10 مرات.أيضاً من بين التغييرات المتوقعة في إصدارات Pro العام المقبل إستبدال تسمية Pro Max في أعلى إصدار من السلسلة بعنوان Ultra الذي قدم من ابل في أعلى إصدار من الساعات الذكية هذا العام.