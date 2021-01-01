يؤكد تقرير إنخفاض شحنات هواتف iPhone 14 Pro وPro Max في الأسواق



iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro

كشفت أحدث التقارير عن تراجع شحنات هواتف iPhone 14 Pro وPro Max في الأسواق العالمية مما يؤثر بشكل ملحوظ على توافر الهواتف حتى نهاية هذا العام.



يسعى الكثير من المستخدمين إلى تسجيل طلبات الحجز لإصدارات ابل من هواتف iPhone 14 Pro وPro Max بشكل خاص مع إقتراب إحتفالات نهاية العام التي تحقق فيها الكثير من الشركات نسبة كبيرة من المبيعات.



ولقد نوهت شركة ابل في وقت سابق إلى إنخفاض نسبة إنتاج إصدارات الشركة من هواتف iPhone 14 Pro نتيجة لقيود عمليات الإغلاق التي تواجهها سلاسل توريد ابل في منشآت الصين الصناعية بشكل خاص.

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أيضاً أوضحت التقارير الأخيرة أن إنخفاض إنتاج ابل من هواتف iPhone 14 Pro وصل إلى أدنى مستوى، حيث تم تأجيل تسليم شحنات طلبات الهواتف عبر متجر ابل إلى 29 من ديسمبر.كما لوحظ تأجيل تسليم شحنات Verizon التي يتم تسجيلها الآن حتى 16 من شهر ديسمبر المقبل، بينما تضع شركة T-Mobile توقعات بتسليم الشحنات في الفترة ما بين منتصف إلى نهاية شهر ديسمبر.من جانب أخر أشارت AT&T إلى أن الوقت المحدد لتسليم شحنات هواتف iPhone 14 Pro سيكون في بداية العام المقبل، أيضاً تراجع مخزون الكثير من منافذ البيع لهواتف iPhone 14 مع بدء عروض الجمعة البيضاء.ولقد كان تنويه ابل الأخير لتوقعات إنخفاض الشحنات في 6 من شهر نوفمبر الجاري، ومع التقارير التي تؤكد تراجع مخزون وشحنات ابل من الهواتف إلا أن عملاق التكنولوجيا لم تقدم تفاصيل جديدة حول إنتاج الهواتف خلال الفترة القادمة.