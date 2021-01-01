لن يتفوق الجيل القادم من هواتف Snapdragon 8 Gen 2 على رقاقة A16

إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت من DealNTech آداء رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 مقارنة بإصدارات ابل الأخيرة من المعالجات، حيث تفوقت رقاقة A16 على إصدار كوالكوم الأخير من المعالجات المميزة.
تحرص الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد المميزة على دعم الإصدارات الجديدة بأحدث المعالجات والتي تتميز بالآداء الأقوى، إلا تنافس الشركات لدفع أعلى آداء في هواتف الأندوريد لم يحقق حتى الآن آداء قوي منافس لإصدارات ابل من المعالجات.
ولقد قدمت شركة كوالكوم مؤخراً إصدارها الجديد من المعالجات المميزة Snapdragon 8 Gen 2، حيث يأتي هذا الإصدار بتحسينات في الآداء بنسبة 35% مقارنة بمعالج Snapdragon Gen 1.
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