لن يتفوق الجيل القادم من هواتف Snapdragon 8 Gen 2 على رقاقة A16



Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2

إستعرضت أحدث التسريبات التي جاءت من DealNTech آداء رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 مقارنة بإصدارات ابل الأخيرة من المعالجات، حيث تفوقت رقاقة A16 على إصدار كوالكوم الأخير من المعالجات المميزة.



تحرص الشركات المصنعة لهواتف الأندوريد المميزة على دعم الإصدارات الجديدة بأحدث المعالجات والتي تتميز بالآداء الأقوى، إلا تنافس الشركات لدفع أعلى آداء في هواتف الأندوريد لم يحقق حتى الآن آداء قوي منافس لإصدارات ابل من المعالجات.



ولقد قدمت شركة كوالكوم مؤخراً إصدارها الجديد من المعالجات المميزة Snapdragon 8 Gen 2، حيث يأتي هذا الإصدار بتحسينات في الآداء بنسبة 35% مقارنة بمعالج Snapdragon Gen 1.

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من جانب أخر إستعرضت التسريبات التي جاءت من DealNTech نتائج Geekbench 5 التي أجريت لرقاقة كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، ومقارنة هذه النتائج بإصدار الشركة السابق وأيضاً بإصدارات ابل من رقاقات A16 Bionic، وA15 Bionic وأيضاً A14 Bionic.ولقد أكدت التسريبات على تفوق رقاقة ابل A16 Bionic على إصدار كوالكوم الأخير بآداء أسرع في إختبارات الأنوية الأحادية بنسبة 28% وفي إختبارات الأنوية المتعددة بنسبة 14%.ولا يختلف الحال مع رقاقات ابل السابقة A15 Bionic وA14 Bionic، حيث إستطاعت هذه الإصدارات أن تسجل آداء أسرع من إصدار كوالكوم الجديد.يذكر أن كوالكوم أكدت في إعلانها على أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 2 “تأتي بثورة في صناعة الهواتف الذكية” إلا أن التوقعات تشير إلى أن كوالكوم تشير في إعلانها إلى الإصدارات المميزة من هواتف الأندوريد.