تؤكد Tesla على تفوق نظامها الخاص للشحن على موصلات CCS

أكدت شركة Tesla على كفاءة آداء نظام الشحن الخاص بالشركة مقارنة بالأنظمة الأخرى المستخدمة من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.
قدمت شركة Tesla نظام الشحن الخاص بالشركة مؤخراً للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية أو الشركات الغير تابعة لشبكة Supercharger، حيث تؤكد Tesla على أن المنفذ والموصلات الخاصة بنظام الشحن هو الأفضل مقارنة بنظام NACS المستخدم من الشركات الأخرى.
وتؤكد Tesla على أن تقنية NACS تتفوق بنظام لا يتضمن أجزاء متحركة، كما أنه يأتي بحجم أصغر، وآداء مرتين أقوى مقارنة بنظام CCS للشحن.
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