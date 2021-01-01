تؤكد Tesla على تفوق نظامها الخاص للشحن على موصلات CCS

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Tesla

أكدت شركة Tesla على كفاءة آداء نظام الشحن الخاص بالشركة مقارنة بالأنظمة الأخرى المستخدمة من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.

قدمت شركة Tesla نظام الشحن الخاص بالشركة مؤخراً للشركات المصنعة للسيارات الكهربائية أو الشركات الغير تابعة لشبكة Supercharger، حيث تؤكد Tesla على أن المنفذ والموصلات الخاصة بنظام الشحن هو الأفضل مقارنة بنظام NACS المستخدم من الشركات الأخرى.

وتؤكد Tesla على أن تقنية NACS تتفوق بنظام لا يتضمن أجزاء متحركة، كما أنه يأتي بحجم أصغر، وآداء مرتين أقوى مقارنة بنظام CCS للشحن.

من جانب أخر أجرى فريق “Munro وAssociates” إختبارات لآداء أنظمة الشحن، حيث أكدت الإختبارات على تفوق نظام NACS الخاص بشركة Tesla على الأنظمة والمعايير الأخرى المستخدمة من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.

كما يتميز نظام تيسلا بتصميم محكم وأخف وزناً، أيضاً يأتي نظام تيسلا بكفاءة أعلى، وتصميم أنيق في السيارة.

المصدر: بوابه المتميز

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