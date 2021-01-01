جهاز محمول يدعم ترقية شاشة جهاز Switch إلى 12.5 إنش

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جهاز Switch

شارك “Pavlo Khmel” مقطع فيديو إستعرض من خلاله تصميم نموذج لجهاز محمول يدعم ترقية جهاز ألعاب Switch إلى شاشة بحجم أكبر 12.5 إنش.

قدمت Nintendo إصدارها الأخير من أجهزة Switch بترقية جديدة في شاشة OLED بحجم 7 إنش، ولقد أشارت التقارير مؤخراً إلى أن الترقية القادمة لجهاز الألعاب المحمول قد تستهدف زيادة حجم الشاشة إلى 12.5 إنش، ولقد شارك “Pavlo Khmel” نموذج يوضح التصميم المتوقع للإصدار القادم من أجهزة Switch.

ويستعرض مقطع الفيديو نموذج لجهاز محمول يدعم ترقية شاشة Switch إلى حجم أكبر في الشاشة مع وحدات التحكم الجانبية، وإحتفاظ الجهاز بالرؤية الرئيسية لجهاز ألعاب محمول.

وتعد هذه المحاولة الثانية من “Pavlo Khmel” لتوضيح التصميم المتوقع لجهاز Switch في حالة تغيير حجم الشاشة، ويدعم النموذج العمل مع إصدار Switch OLED على عكس الإصدار الأول، كما يتضمن النموذج مكبرات صوتية جانبية، ويدعم وحدات تحكم Joy-Con الأصلية من Nintendo.

أيضاً يؤكد مقطع الفيديو على دعم الشاشة الأكبر المستخدمين بتجربة أفضل وأكثر راحة للعين، كما يدعم تشغيل الألعاب بدقة 1080 بيكسل، ويأتي بسعة أكبر للبطارية تدعم عمر شحن يصل إلى 5 ساعات من تشغيل الألعاب.

المصدر: بوابه المتميز

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