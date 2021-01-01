جهاز محمول يدعم ترقية شاشة جهاز Switch إلى 12.5 إنش

شارك “Pavlo Khmel” مقطع فيديو إستعرض من خلاله تصميم نموذج لجهاز محمول يدعم ترقية جهاز ألعاب Switch إلى شاشة بحجم أكبر 12.5 إنش.
قدمت Nintendo إصدارها الأخير من أجهزة Switch بترقية جديدة في شاشة OLED بحجم 7 إنش، ولقد أشارت التقارير مؤخراً إلى أن الترقية القادمة لجهاز الألعاب المحمول قد تستهدف زيادة حجم الشاشة إلى 12.5 إنش، ولقد شارك “Pavlo Khmel” نموذج يوضح التصميم المتوقع للإصدار القادم من أجهزة Switch.
ويستعرض مقطع الفيديو نموذج لجهاز محمول يدعم ترقية شاشة Switch إلى حجم أكبر في الشاشة مع وحدات التحكم الجانبية، وإحتفاظ الجهاز بالرؤية الرئيسية لجهاز ألعاب محمول.
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