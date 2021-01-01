تتوفر اكسيد LX بفئة فلاجشيب ولكجري.. تعرف على الفروقات بينهما



اكسيد LX اكسيد LX

اكسيد LX هي سيارة اس يو في جديدة، تتوفر لسنة الموديل 2023 في السعودية من خلال شركة سنابل الحديثة، إحدى شركات محمد يوسف ناغي للسيارات، وتنافس في فئة مليئة بالخيارات، وهي اس يو في المدمجة، تتوفر بخيار واحد للمحرك، في حين تختلف التجهيزات الداخلية، ونعرفكم على هذه الفروقات بالسطور التالية.



محرك اكسيد LX

تستمد اكسيد LX قوتها من محرك 4 سلندر بسعة 1.5 لتر بنزين تيربو يخرج قوة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، يتمتع باستجابة عالية للطاقة وكفاءة في استهلاك الوقود: 17.6 كم/ لتر.



ويساهم في كفاءة استهلاك الوقود ربط المحرك بناقل حركة CVT مكون من 9 سرعات يضمن نقل السرعة بسلاسة وكفاءة تصل 97%، إلى نظام القيادة بالجر الأمامي.

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التجهيزات الخارجيةاكسيد lx, المربع نتاكسيد LX فلاجشيب (فل كامل) لكجري (ستاندرد)جنوط ألمنيوم 19 بوصة لامعة بلون أسودإطارات كونتينتال موجودسراج فرامل باللون الأحمر موجودمرايا كهربائية الضبط والطي مع ذاكرة موجودتدفئة المرايا الخارجية موجودمؤشرات انعطاف بالمرايا الخارجية موجودكشافات أمامية أوتوماتيكية موجودمساحات بمستشعر المطر موجودالإضاءة الأمامية والنهارية والخلفية LED موجودتشغيل عن بعد موجودالتجهيزات الداخليةاكسيد lx, المربع نتاكسيد LX فلاجشيب (فل كامل) لكجري (ستاندرد)مقاعد جلد موجودتهوية المقاعد الأمامية موجودتدفئة المقاعد الأمامية لاوسادة مسند الرأس للمقاعد الأمامية لاضبط مقعد السائق كهربائيا في 10 اتجاهات موجودذاكرة مقعد السائق موجودتعديل مقعد السائق كهربائيا في 4 اتجاهات موجودمقود مغلف من الجلد موجودمكيف هواء أوتوماتيك أمامي وخلفي موجودفلتر تقنية الهواء PM2.5 موجودمرايا رؤية خلفية ذاتية التعتيم لاكاميرا مدمجة للمقصورة لازجاج النافذة الأمامي عازل للضوضاء موجودإضاءة داخلية متعددة الألوان موجودنظام الدخول بدون مفتاح موجودباب خلفي للأمتعة كهربائي موجودفتحة سقف بانورامية موجودشاشة عدادات 12.3 بوصة موجودشاشة معلومات وترفيه 12.3 بوصة موجوددعم آبل كاربلاي موجودالتحكم الصوتي باللغة العربية والإنجليزية موجودشاحن لاسلكي للهاتف الذكي موجودنظام الصوت من سوني من 8 سماعات موجودأنظمة السلامة ومساعدة السائقاكسيد lx, المربع نتاكسيد LX فلاجشيب (فل كامل) لكجري (ستاندرد)مثبت السرعة المتكيف عاديمساعد نزول المنحدرات موجودتنبيه ارتداء أحزمة الأمان موجودقفل السيارة أوتوماتيكيا موجود6 وسائد هواء موجودمراقبة ضغط هواء الإطارات موجودحساسات أمامية وخلفية موجودكاميرات 360 درجة موجودتحذير من التصادم الأمامي لامكابح الطوارئ التلقائية لامراقبة المنطقة العمياء موجودتحذير الرجوع للخلف موجودمساعد تغيير المسار موجودتحذير تجاوز السرعة المحددة موجودالسعروختاما ستتوفر سيارة اكسيد LX 2023 من خلال شركة سنابل الحديثة، إحدى شركات محمد يوسف ناغي للسيارات بفئتين هما:لكجري بسعر 88,900 ريال سعودي بدون الضريبةفلاجشيب بسعر 97,900 ريال سعودي بدون الضريبة