تتوفر اكسيد LX بفئة فلاجشيب ولكجري.. تعرف على الفروقات بينهما

اكسيد LX
اكسيد LX هي سيارة اس يو في جديدة، تتوفر لسنة الموديل 2023 في السعودية من خلال شركة سنابل الحديثة، إحدى شركات محمد يوسف ناغي للسيارات، وتنافس في فئة مليئة بالخيارات، وهي اس يو في المدمجة، تتوفر بخيار واحد للمحرك، في حين تختلف التجهيزات الداخلية، ونعرفكم على هذه الفروقات بالسطور التالية.
محرك اكسيد LX
تستمد اكسيد LX قوتها من محرك 4 سلندر بسعة 1.5 لتر بنزين تيربو يخرج قوة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر، يتمتع باستجابة عالية للطاقة وكفاءة في استهلاك الوقود: 17.6 كم/ لتر.
ويساهم في كفاءة استهلاك الوقود ربط المحرك بناقل حركة CVT مكون من 9 سرعات يضمن نقل السرعة بسلاسة وكفاءة تصل 97%، إلى نظام القيادة بالجر الأمامي.
التجهيزات الخارجية
اكسيد lx, المربع نت
اكسيد LX فلاجشيب (فل كامل) لكجري (ستاندرد)
جنوط ألمنيوم 19 بوصة لامعة بلون أسود
إطارات كونتينتال موجود
سراج فرامل باللون الأحمر موجود
مرايا كهربائية الضبط والطي مع ذاكرة موجود
تدفئة المرايا الخارجية موجود
مؤشرات انعطاف بالمرايا الخارجية موجود
كشافات أمامية أوتوماتيكية موجود
مساحات بمستشعر المطر موجود
الإضاءة الأمامية والنهارية والخلفية LED موجود
تشغيل عن بعد موجود
التجهيزات الداخلية
اكسيد lx, المربع نت
اكسيد LX فلاجشيب (فل كامل) لكجري (ستاندرد)
مقاعد جلد موجود
تهوية المقاعد الأمامية موجود
تدفئة المقاعد الأمامية لا
وسادة مسند الرأس للمقاعد الأمامية لا
ضبط مقعد السائق كهربائيا في 10 اتجاهات موجود
ذاكرة مقعد السائق موجود
تعديل مقعد السائق كهربائيا في 4 اتجاهات موجود
مقود مغلف من الجلد موجود
مكيف هواء أوتوماتيك أمامي وخلفي موجود
فلتر تقنية الهواء PM2.5 موجود
مرايا رؤية خلفية ذاتية التعتيم لا
كاميرا مدمجة للمقصورة لا
زجاج النافذة الأمامي عازل للضوضاء موجود
إضاءة داخلية متعددة الألوان موجود
نظام الدخول بدون مفتاح موجود
باب خلفي للأمتعة كهربائي موجود
فتحة سقف بانورامية موجود
شاشة عدادات 12.3 بوصة موجود
شاشة معلومات وترفيه 12.3 بوصة موجود
دعم آبل كاربلاي موجود
التحكم الصوتي باللغة العربية والإنجليزية موجود
شاحن لاسلكي للهاتف الذكي موجود
نظام الصوت من سوني من 8 سماعات موجود
أنظمة السلامة ومساعدة السائق
اكسيد lx, المربع نت
اكسيد LX فلاجشيب (فل كامل) لكجري (ستاندرد)
مثبت السرعة المتكيف عادي
مساعد نزول المنحدرات موجود
تنبيه ارتداء أحزمة الأمان موجود
قفل السيارة أوتوماتيكيا موجود
6 وسائد هواء موجود
مراقبة ضغط هواء الإطارات موجود
حساسات أمامية وخلفية موجود
كاميرات 360 درجة موجود
تحذير من التصادم الأمامي لا
مكابح الطوارئ التلقائية لا
مراقبة المنطقة العمياء موجود
تحذير الرجوع للخلف موجود
مساعد تغيير المسار موجود
تحذير تجاوز السرعة المحددة موجود
السعر
وختاما ستتوفر سيارة اكسيد LX 2023 من خلال شركة سنابل الحديثة، إحدى شركات محمد يوسف ناغي للسيارات بفئتين هما:
لكجري بسعر 88,900 ريال سعودي بدون الضريبة
فلاجشيب بسعر 97,900 ريال سعودي بدون الضريبة
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