مواصفات سيارة نيسان صني 2022 والتنافس بتصنيف السيدان



يسان صني 2022 يسان صني 2022

طرحت شركة نيسان اليابانية سيارة نيسان صني 2022 بالشكل الجديد، لكي تأتي كإضافة في حقيبة إنتاجها من سيارات السيدان والتجديد يظهر في الواجهة الأمامية للسيارة حيث جاءت بشبك أمامي من اللون الأسود وبإطار من الكروم، كما عملت الشركة اليابانية على إضافة بعض اللمسات الخاصة في داخلية السيارة.



نبذة تعريفية عن شركة نيسان

إحدى الشركات اليابانية التي تعمل بقطاع السيارات حيث تأسست خلال يوم 26 من شهر ديسمبر بعام 1933، ومع تتبع تاريخ الشركة يتضح انضمامها إلى تحالف رينو – نيسان خلال عام 1999، وتسعى إلى طرح سياراتها من أجل تزويد الجمهور المستهدف من الأفراد على مستوى العالم بإنتاجها الخاص، وفي هذا الإطار تمكنت من الحصول على المرتبة السادسة بقائمة أكبر صُناع السيارات في العالم.



كما انضمت شركة ميتسوبيشي إلى تحالف رينو – نيسان خلال عام 2016 وبأكتوبر من نفس العام أصبحت شركة نيسان تملك نسبة 34% من الأسهم الخاصة بشركة ميتسوبيشي، ومن أمثلة سيارات نيسان التصنيفات التالية:

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السيدان: صني وماكسيما والتيما.الاس يو في: اكس تريل وكيكس واكستيرا و باثفايندر و باترول و باترول سفاري.الكوبيه GT-R و 370Z.التجارية: سي?يليان و باترول وأور?ان.سيارة نيسان صني 2022تأتي هذه السيارة من ضمن تصنيف سيارات السيدان الصغيرة حيث تقوم سيارة نيسان صني بالمنافسة في الفئة تحت المدمجة، وهي من السيارات التي نجحت في تحقيق مبيعات جيدة في أسواق المملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص موديل 2013 تمكنت من الانتشار بصورة كانت ملحوظة مما أضاف للشركة اليابانية.يُطلق على سيارة نيسان صني أيضاً اسم ” بولسار ” في عدة دول أخرى، وفي هذا الصدد يعرض لكم موقع «المربع نت» المواصفات الخاصة بالسيارة مع تزويدكم بالأسعار.التصميم الخارجي في سيارة نيسان صني 2022ترتكز السيارة على عجلات بمقاسات مختلفة ما بين 15 و 16 بوصة وفقاً للفئة المُختارة من جانب الأفراد عند شراء سيارة نيسان صني، كما يمكن التحكم وضبط المرآة الجانبية بطريقة كهربائية ويتضح في المرآة دمج إشارات الانعطاف معها بما يساعد السائق خلال عملية القيادة، مع استخدام المصابيح بتقنية ” LED ” ويظهر الشبك الأمامي بمقدمة السيارة على شكل ” V ” وهو شبك بلون أسود مع توظيف الكروم لكي يضيف إلى جمالية السيارة.هناك بعض الحواف التي يمكن ملاحظتها عند النظر إلى السيارة فهي تبدأ من المصابيح الأمامية ثم تنتقل عبر خطوط متدفقة لخلف السيارة، وهذا بالإضافة إلى وجود فتحات تهوئة في الصدام الأمامي، كما يتبيّن من الخلف أن الجناح الخلفي يأتي بنفس لون السيارة وهو جناح مدمج بصندوق الأمتعة.التصميم الداخلي في سيارة نيسان صني 2022قامت الشركة اليابانية بالاعتماد على بعض الأشياء لتدعيم داخلية سيارة نيسان صني 2022 وفي البداية تكون المقاعد من القماش ولكن يصبح القماش فاخراً بالفئات العليا، مع إمكانية التحكم في مقعد السائق بصورة يدوية نحو 6 اتجاهات مقابل 4 اتجاهات للراكب الأمامي، وعلى نفس النهج هناك بعض الاختلافات وفقاً للفئة حيث يأتي النظام الصوتي يتكون من 4 مكبرات صوت ولكن بالفئة العليا يزيد لكي يتكون من 6 مكبرات صوت، إلا أن كل الفئات تدعم الموجات الصوتية ” AM/ FM” مع ثلاثة منافذ ” USB ” من أجل استخدامهم وتوصيل الأجهزة الذكية.وهناك شاشة لعرض النظام الترفيهي وهي بمقاس 7 بوصة، مع دعم أنظمة مثل أبل كار بلاي وأندوريد أوتو وخاصة إصدار الأوامر الصوتية وهذا أيضاً حسب الفئة المُختارة.المحرك ومنظومة الدفع في سيارة نيسان صني 2022تعتمد سيارة نيسان صني على محرك يتكون من 4 أسطوانات وبنظام حقن الوقود المتسلسل متعدد النقاط بسعة 1.6 لتر، وهذا المحرك يستطيع توليد قوة 118 حصان مع عزم دوران يبلغ 149 نيوتن. متر عند6,000 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي يتكون من 5 سرعات.وفيما يتعلق بنظام الدفع في السيارة فهو جر أمامي، وبحالة الحديث حول كفاءة استهلاك الوقود فهي 17.1كم/ لتر في المدينة وتصبح 19.3 على الطريق السريع.عوامل الأمن والسلامة في سيارة نيسان صني 2022تحتوي السيارة على بعض أنظمة السلامة التي حرصت الشركة اليابانية على وجودها في جميع فئات سيارة نيسان صني 2022، وعلى سبيل المثال يتبيّن وجود الوسائد الهوائية المزدوجة الأمامية وهذه الوسائد فعالة وشديدة الأهمية في عملية القيادة فمن الممكن أن تعمل على تفادي الإصابة في حالة التصادم أو تقليل شدة الإصابة.وهذا بالإضافة إلى وجود نظام يقوم بدوره في مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وهو مزود بشاشة عرض للضغط ويقوم النظام بتنبيه السائق في حالة ملاحظة امتلاء الهواء بالإطارات، مع نظام للمساعدة في صعود المرتفعات كما تتميز الفئة العليا من سيارة نيسان صني بوجود تقنية تثبيت السرعة، ونظام الفرملة الطارئة بشكل أوتوماتيكي، بجانب نظام تحذيري فيما يخص التصادم الأمامي أو التحذير من المنطقة العمياء.شراء سيارة نيسان صني 2022 في المملكة العربية السعوديةيُمكن شراء سيارات شركة نيسان في المملكة العربية السعودية من خلال الوكلاء الرسميين للشركة اليابانية وهما : ” شركة مناهل العالمية، وشركة بترومين”، وفيما يخص سيارة نيسان صني 2022 فتأتي السيارة عن طريق أكثر من فئة وكما لاحظنا عبر تناول المواصفات بأن هناك بعض الاختلافات، وهذا يساعد الفرد على اختيار ما يتناسب معه.ويُرجى العلم أن الأسعار المذكورة وفقاً لآخر ماورد لنا، حيث لم يتم تحديث الأسعار على مواقع الوكلاء، ولذلك من المحتمل أن تكون هناك بعض التغييرات التي تطرأ مع قيامكم بالشراء، والفئات بالأسعار على النحو التالي:فئة S: بسعر 58,918 ريال سعودي شامل الضريبة.فئة SV: بسعر 65,322 ريال سعودي شامل الضريبة.فئة SV + A-IVI: بسعر 67,551 ريال سعودي شامل الضريبة.فئة SL: بسعر 75,699 ريال سعودي شامل الضريبة.فئة SL + NAVI & AVM: بسعر 76,849 ريال سعودي شامل الضريبة.