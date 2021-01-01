تعرض الأمريكية هيبريون سيارتها الهيدروجينية XP-1 بقوة 2,000 حصان

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عرضت شركة Hyperion الأمريكية سيارتها الهيدروجينية الخارقة XP-1 ذت التصميم الغريب، والتقنيات المتقدمة.



تتميز هيبريون XP-1 بأبعاد غير تقليدية ومآخذ هواء معقدة والعديد من الزوائد العاملة خارج السيارة بما الألواح الجانبية الملفوفة بأسلوب مشابه لبوقاتي، وتتميز هذه الألواح بخلايا الطاقة الشمسية. وتعد السيارة بمدى 1,635 كيلومتر. تشمل مجموعة نقل الحركة على خلايا وقود الهيدروجين والمكثفات الفائقة بدلاً من البطاريات وناقل حركة من 3 سرعات مع 4 محركات كهربائية ترسل الطاقة إلى جميع العجلات. تتجاوز قوة السيارة 2,000 حصان تسمح بتسارع 0-100 كم/س في 2.2 ثانية وسرعة قصوى 356 كم/س.



تريد هيبريون بناء 300 سيارة من XP-1 وستعلن عن الأسعار في وقت لاحق. وجدير بالذكر أن الهدف الأساسي للشركة كان بدء الإنتاج في عام 2022 ويبدو أن الشركة قد أجلت التوقيت قليلاً بالرغم من أنها تقبل الحجوزات على موقعها الإلكتروني.