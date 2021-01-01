تؤكد جنرال موتورز فئات خارقة من شيفرولية كورفيت



شيفرولية كورفيت شيفرولية كورفيت

أعلنت جنرال موتورز عن فئات مستقبلية من سيارات شيفرولية كورفيت ستقدم “أداء لا يمكن تصوره”، وتكون “الخطوة التالية في الأداء لشفرولية”.



بحسب رئيس جنرال موتورز مارك رويس، ستأتي النخسة هجينة من كورفيت لأول مرة في عام 2023، كسيارة خارقة “لن تكون قادرًا على تخيلها من وجهة نظر الأداء”. جدير بالملاحظة أن الرجل لم يسمي السيارة القادمة “كورفت” واكتفى بالإشارة إليعا على أنها “سيارة أداء لا تصدق يجب أن ستضع معايير عالمية لأداء شفرولية”.